هاورد ينضم إلى ليكرز (صحف)

وكان هاورد (33 عاماً) الذي خاض 15 موسما في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أمضى عاماً واحداً مع ليكرز خلال موسم 2012-2013.

ويأتي التعاقد مع هاورد لسد الثغرة التي سيتركها غياب ديماركوس كازنس بعد تعرض الأخير لتمزق في رباط الركبة اليسرى قد يبعده عن الموسم الجديد بأكمله علماً بأنه انتقل إلى صفوف ليكرز في تموز/يوليو الماضي قادماً من غولدن ستايت ووريرز لمدة عام أيضاً.

وإذا كانت موهبة هاورد لا غبار عليها، فإنه واجه مشاكل طوال مسيرته ولازمته سمعة سيئة بأنه يملك تأثيراً سلبياً في غرف الملابس.

وكشف لاعب كرة السلة السابق برندن هايوود بأن تأثير هاورد في صفوف تشارلوت هورنتس كان سلبياً وقال في هذا الصدد "الأشخاص الذين تحدثت اليهم في الكواليس كانوا متعبين وضاقوا ذرعاً من تصرفاته. كانوا يكرهونه في غرفة الملابس".