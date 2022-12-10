هاردن يقود سيكسرز للفوز على ليكرز بعد التمديد

من جهته حقق ميلووكي باكس فوزاً بشق النفس (106-105) على دالاس مافريكس.

وسجّل للفائز العملاق الكاميروني جويل إمبيد 38 نقطة و12 متابعة، وحقق ديأنتوني ملتون أعلى رصيد في مسيرته (33 نقطة و7 تمريرات حاسمة)، فيما زرع هاردن 9 من نقاطه الـ28 في الوقت الإضافي ليقود سيكسرز إلى الفوز.

وتقدّم فيلادلفيا 102-84 مطلع الربع الأخير، قبل ان يقلّص ليكرز الذي سجّل له أنتوني ديفيس 31 نقطة، فارقاً بلغ تسع نقاط في آخر 29 ثانية، فارضاً شوطاً إضافياً بمساعدة من 3 كرات خسرها فيلادلفيا.

تضمّن انجاز هاردن كرة ثلاثية، كرة طائرة وأربع رميات حرة، ليستهل سيكسرز الوقت الإضافي بسلسلة من 12 نقطة دون ردّ للضيف الذي أهدر أول تسع رميات.

قال إمبيد "لم يكن يجب أن نضع أنفسنا في هذا الموقف أصلاً. هذا ما كنا نتحدّث عنه طوال الموسم".

تابع "يجب أن نتحسّن. لم يكن الأمر كافياً. يجب أن نكون متماسكين لمدة 48 دقيقة. في النهاية، لم نكن نحن. لكني سعيد لردّنا في الوقت الإضافي والفوز".

وأهدر ليبرون جيمس، صاحب 23 نقطة، أول ست تسديدات، فيما عانى ديفيس الذي التقط 12 متابعة من خطر الخروج بالاخطاء، واضاف أوستن ريفرز 25 نقطة.

وسجّل راسل وستبروك أول تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) بعد نزوله بديلاً، منذ ماجيك جونسون في 1996، بتحقيقه 12 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

ونجح النجم الكاميروني إمبيد بتسجيل 20 نقطة في الربع الأول حيث تقدّم المضيف 31-20 "حاولت توجيه رسالة لزملائي، من خلال فرض ايقاع هجومي ودفاعي".

وارتكب ديفيس ثلاثة أخطاء في أول خمس دقائق، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء، سجّل سيكسرز 16 نقطة دون رد في غضون أربع دقائق أهدر فيها ليكرز سبع رميات.

قال إمبيد "حاولت أن أهاجمه وأن أضعه أمام مشكلة الاخطاء. هذا الامر فتح كل شيء".

في الربع الثاني، سجل ليكرز 13 رمية متتالية مقلصاً الفارق إلى 59-61، لكن سيكسرز رفع الفارق مجدداً قبل ان يقلب ليكرز الطاولة في اللحظات الأخيرة فارضاً تمديد الوقت.

ويملك سيكسرز في رصيده 13 فوزاً و12 خسارة مقابل 10 انتصارات و15 خسارة للعريق ليكرز.



ميلووكي يفوز بشق النفس

وتألق السلوفيني الموهوب لوكا دونتشيتش بتسجيله 33 نقطة لدالاس مافريكس، لكنها لم تكن كافية أمام ضيفه ميلووكي باكس وصيف المنطقة الشرقية (19-6) الفائز بفارق نقطة يتيمة 106-105. وسُجّلت سلة الفوز عبر بروك لوبيز قبل سبع ثوان من نهاية الوقت.

وفرض دونتشيتش نفسه على عملاق باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 28 نقطة قبل خروجه بالأخطاء الستة، لتنتهي أفضل سلسلة له من ثماني مباريات سجّل فيها 30 نقطة أو أكثر.

فوز بيليكانز وغريزليز

وسجّل زيون وليامسون 35 نقطة قادت نيواورليانز بيليكانز إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 128-117، ليبقي في صدارة المنطقة الغربية (17 فوز-8 هزائم) بعد تحقيق سادس انتصار توالياً، فيما تراجع فينيكس في المركز الثالث بـ16 انتصار و10 هزائم.

زرع زيون كرة ساحقة "دانك" استعراضية في الثواني الاخيرة أثارت غضب لاعبي الفريق الخصم.

وبقي ممفيس غريزليز الثاني بـ 17 انتصار و9 هزائم قريباً من بيليكانز، بفوزه على ديترويت بيسونز 114-103.

وسجّل المخضرم كيفن دورانت 34 نقطة وأضاف كايري إرفينغ 33 نقطة و11 متابعة، خلال فوز بروكلين نتس (15-12) على زائره أتلانتا هوكس 120-116.

كما سجّل هاريسون بارنز 20 نقطة والليتواني دومانتاس سابونيس 18 نقطة و18 متابعة في فوز ساكرامنتو كينغز 106-95 في أرض كليفلاند كافالييرز.

وحقق دانديلو راسل 30 نقطة ليقود مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز في ملعب يوتا جاز 118-108.

وسجّل المهاجم الألماني فرانتس فاغنر 34 نقطة، ليعبد الطريق امام أورلاندو ماجيك للفوز على زائره تورونتو رابتورز 113-109.

وتألق جوليوس راندل مع 33 نقطة خلال فوز نيويورك نيكس على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-102، وبادي هيلد (28 نقطة) خلال فوز إنديانا بايسرز على ضيفه واشنطن ويزاردز 121-111.

