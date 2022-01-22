هاردن يقود بروكلين نتس للفوز على سبيرز

على ملعب "ايه تي أند تي سنتر"، تعملق هاردن، فيما أضاف زميله كايري إيرفينغ 24، في ظل تتابع غياب النجم كيفن دورانت للإصابة.

ورفع نتس رصيده في الصدارة إلى 29 فوزاً مقابل 16 هزيمة.

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة والتقط 12 مرتدة في 37 دقيقة، وقاده فريقه باكس للفوز على الجريح بولز 94-90.

وطرد الحكم لاعب باكس، غرايسون ألن في الربع الثالث إثر خطأ فادح على أليكس كاروسو الذي كان يتجه للسلة، قبل أن يسقط بقوة على أرض الملعب.

وتبدلت هوية الفريق المتقدم خلال المباراة 16 مرة، فيما كان التعادل سيّد الموقف خلال 15 مناسبة.

عند الخاسر، تألق ديمار ديروزان مع 35 نقطة و6 مرتدات، إلا أن قلة نجاعة فريقه في الرميات الثلاثية حالت دون فوزه، في حين كان النجاح حليف لاعب باكس كريس ميدليتون (16 نقطة و10 مرتدات) عقب تسجيله رميتين حرتين حطمتا آمال الضيوف بالعودة.

ولم تتخطَ نسبة نجاح بولز في الرميات البعيدة سوى 18.4 في المئة، فيما لم يكن حامل اللقب في موقف أفضل إذ بلغت نسبة نجاحه في الامتحان ذاته 19.4 في المئة فقط، علماً أنه حافظ على مركزه الرابع في المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت الثالث والذي خسر في اللحظات القاتلة أمام مضيفه أتلانتا هوكس 108-110.

وفي مباراة أخرى، أنقذ ستيفن كوري (33 عاماً) فريقه غولدن ستايت ووريرز بتسجيله عند صافرة النهاية سلة الفوز على هيوستن روكتس 105-103.

وحافظ غولدن ستايت على وصافة المنطقة الغربية برصيد 33 فوزاً مقابل 13 خسارة خلف فينيكس صنز المتصدر (35-9).

وفي أورلاندو، عاد لوس أنجليس ليكرز إلى نغمة الانتصارات بفوزه على ماجيك 116-105.

وفي دنفر، سجل نجم ممفيس غريزليز جا مورانت 38 نقطة ليساهم في فوز فريقه على دنفر ناغتس 122-118 على الرغم من تسجيل نجم الأخير الصربي نيكولا يوكتيش الـ "تريبل-دابل" الـ 11 له هذا الموسم مع 26 نقطة و11 مرتدة و12 تمريرة حاسمة.