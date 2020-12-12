هاردن يغيب عن المباراة التحضيرية الأولى لروكتس

أنهى هاردن مقاطعته للمعسكر التدريبي بعدما فشل حتى الآن في الحصول على رغبته بالانتقال الى فريق بإمكانه المنافسة على اللقب.

ويبدو أن ابن الـ31 عاماً سيكون في صفوف روكتس حين ينطلق الموسم الجديد في 22 الشهر الحالي بعدما عجز عن اقناع إدارة النادي بالتخلي عنه في صفقة تبادل مشابهة لزميله راسل وستبروك الذي انتقل مؤخراً إلى واشنطن ويزاردز مقابل حصول روكتس على خدمات جون وول.

وحضر هاردن متأخراً إلى المعسكر التدريبي لروكتس، وعليه الآن أن يخضع لستة اختبارات سلبية متتالية للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري للسماح له بالانضمام إلى التمارين أو اللعب مع الفريق.

ولم يكن هاردن الجمعة ضمن تشكيلة الفريق لمباراته التحضيرية الأولى التي فاز بها على شيكاغو بولز 125-104، في أولى المواجهات الاستعدادية الخمس لروكتس قبل البدء بالموسم الجديد، بعد شهرين فقط على انتهاء الموسم المنصرم بفوز لوس أنجليس ليكرز باللقب.

وبات واضحاً أن هاردن لا يرغب بالبقاء مع الفريق الذي دافع عن ألوانه طيلة الأعوام الثمانية الماضية، منذ الانفصال عن المدرب مايك دانتوني في نهاية الموسم المنصرم، ثم تفاقم الوضع بعد أن تخلى المدير العام الجديد رافايل ستون والمدرب الجديد ستيفن سيلاس عن وستبروك لويزاردز مقابل الحصول على وول، إضافة إلى التوقيع مع اللاعبين المحررين من عقديهما كريستيان وود وديماركوس كازنس.

لكن سيلاس بدا متفائلاً بإمكانية بقاء هاردن مع الفريق بحسب ما أدلى به بعد حسم صفقة وستبروك، قائلاً "أنا واثق بأنه سيكون معنا بكل جوارحه. هذا كل ما سأقوله. كما رددت سابقاً، سأفسح أمامه المجال للاعتناء بأموره، لكني واثق بأنه سيكون هنا حين نبدأ (الموسم)".