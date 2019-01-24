هاردن يدك سلة نيويورك نيكس بـ61 نقطة!

يبدو أن أحدا لا يستطيع وقف نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي ضرب بقوة مجددا عندما دك سلّة نيويورك نيكس بـ61 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز 114-110 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تعرض نجم انديانا بيسرز فيكتور أولاديبو لإصابة خطيرة في ركبته قد تعني نهاية موسمه.

ونجح هاردن في تخطي حاجز الـ30 نقطة للمباراة الحادية والعشرين تواليا وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين منذ الأسطورة ويلت تشامبيرلاين في الستينات. ويملك تشامبيرلاين الرقم القياسي المطلق بتخطيه حاجز ال30 نقطة في 65 مباراة تواليا موسم 1961-1962.

ماديسون سكوير هاردن!





وتخطى هاردن أيضا حاجز الـ50 نقطة للمرة الخامسة هذا الموسم وحسن رقمه القياسي الشخصي في النقاط (60 نقطة في 31 كانون الثاني/يناير عام 2018)، وكان على بعد نقطة واحدة من الرقم القياسي من النقاط أيضا المسجل على ملعب ماديسون سكوير غاردن عام 2014 بواسطة زميله السابق كارميلو انطوني.

وعلق هاردن على انجازه بالقول "قاعة ماديسون سكوير غاردن (نيويورك) أسطورية، والجمهور هنا من الأفضل في الدوري، وبالتالي كان الأمر رائعا ان أقدم لهم عرضا شيقا".

وحقق هاردن معدلا هائلا في المباريات الخمس الأخيرة بتسجيله 2ر52 نقطة في المباراة الواحدة (261 نقطة) وبات مرشحا بقوة للاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في الدوري للموسم الثاني تواليا.

وفي غياب زميليه كريس بول وكلينت كابيلا، تبدو المسؤولية أكبر على هاردن الذي يلعب دقائق اكثر في الآونة الأخيرة بمعدل 37.3 دقيقة في المباراة الواحدة.

ورفع هيوستن رصيده الى 27 انتصارا هذا الموسم في 47 مباراة ويحتل المركز الخامس في المجموعة الغربية.

أما أفضل مسجل في صفوف نيكس فكان ألونزو تريير بتسجيله 31 نقطة علما بأن فريقه تقدم بالنتيجة في الدقيقة الأخيرة لكن ثلاثية اريك غوردون منحت الفوز لهيوستن روكتس قبل النهاية ب12 ثانية.



إصابة خطيرة لأولاديبو



وتغلب انديانا بيسرز على تورونتو رابتورز 110-106 بفضل 23 نقطة و15 متابعة لتادوس يانغ لكن فرحة الفوز أفسدتها اصابة خطيرة لصانع ألعابه فيكتور أولاديبو في ركبته.

وتعرض اولاديبو للإصابة قبل نهاية الشوط الأول بقليل ونقل على حمالة الى خارج الملعب بعد كرة مشتركة مع مهاجم رابتورز الكاميروني باسكال سياكام.



واكد بيسرز بأن اصابة اولاديبو "خطيرة" في حين أشارت شبكة "اي اس بي ان" إلى أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال زميله في بيسرز دارن كوليسون "لم نكن نملك الخيار، كان يتعين علينا الفوز من اجله".

أما افضل مسجل في صفوف تورونتو فكان الكونغولي الإسباني سيرج ايباكا مع 23 نقطة و11 متابعة.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الخامس تواليا وكان على كليسفلاند كافالييرز 123-103 على الرغم من خوضه المباراة في غياب نجمه كايري ايفرينغ.

وتفوق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سان انتونيو سبيرز بصعوبة 122-120 بفضل 33 نقطة و19 متابع لنجمه الكاميروني جويل امبييد.

وفي المباريات الأخرى، فاز يوتا جاز على دنفر ناغتس 114-108، وبوسطن سلتيكس على كليفلاند كافالييرز 125-103، وبروكلين نتس على أورلاندو ماجيك 114-110، ولوس أنجليس كليبيرز على ميامي هيت 111-99، واتلانتا هوكس على شيكاغو بولز 121-101، وتشارلوت هورنتس عل ممفيس غريزليز 118-107، وديترويت بيستونز على نيو أورليانز بيليكانز 98-94.