هاردن ودورانت يقلبان الطاولة على مافريكس

على ملعب "أميركن إيرلاينز سنتر" في دالاس، سجل هاردن ودورانت 47 نقطة معاً (23 للأوّل و24 للثاني)، ليعززا صدارة نتس للمنطقة الشرقية مع 17 فوزاً مقابل سبع هزائم.

عاد بروكلين إلى أجواء المنافسة في الربع الأخير مسجلاً 27 نقطة مقابل 13 لمنافسه، بعدما كان تقدم للمرة الأولى في المباراة عقب رمية حرة لهاردن منحت الأفضلية لفريقه بفارق نقطة 91-90 قبل 6.41 دقائق من صافرة النهاية.

ردّ نجم دالاس، السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 28 نقطة، بمنح فريقه التقدم مرتين، غير أن ثلاثية الاسترالي باتي ميلز (سجل 10 نقاط) أعادت بروكلين إلى المقدمة 98-97 قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية.

وعاد هاردن الذي أضاف إلى سجله التهديفي 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات، للتألق فسجل سلة 100-97، فيما تابع دورانت نجاح فريقه بسلة أخيرة، ليمرر بدوره 3 كرات حاسمة ويلتقط 7 مرتدات.

وساهم الثنائي لاماركوس ألدريدج وجيمس جونسون في الفوز، فسجل الأوّل 15 نقطة والثاني 12.



"أحب أن أكون في الملعب"

قال دورانت بعد الفوز "أحب أن أكون في الملعب"، مضيفاً "مباراة مثل هذه الأمسية، حيث كنّا نعاني قليلاً وبحاجة إلى القليل من الطاقة في الربع الرابع".

واعتبر الفوز الذي حققه نتس بمثابة إثبات للفكر الفني لمدربه ستيف ناش الذي دفع بنجميه هاردن ودورانت لمدة 41 و40 دقيقة توالياً.

أكد ناش إن انتصار الثلاثاء يبشر بالخير لبقية الموسم وقال "أنا فخور بالطريقة التي تمكنا بها من إيجاد الحلول والفوز بالمباريات".

وتابع "نحن نطرق باب رفع مستوى لعبنا إلى فئة أعلى قليلاً".

افتقد لاعبو دالاس لسلاح الرميات الثلاثية، فدفعوا غالياً ثمن عدم النجاح سوى في تسجيل تسع ثلاثيات من أصل 46 محاولة.

وتراجع دالاس للمركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 11 فوزاً مقابل 12 هزيمة.



أوقات جميلة لليكرز

وفي لوس أنجليس وعلى ملعب ستيبليس سنتر، حقق ليكرز فوزاً سهلاً على منافسه التاريخي بوسطن سلتيكس 117-102 بفضل تألق ليبرون جيمس وراسل ويستبروك.

وقدّم ليكرز الأكثر تتويجاً في الدوري مع سلتيكس (17 لقباً لكل منهما) أفضل مباراة له منذ بداية الموسم الحالي، فبداً بطل عام 2020 صلباً دفاعياً وفعّالاً هجومياً، ليرد بقوة على الانتقادات التي طالت مدربه فرانك فوغل فيما وقف نجم الفريق ليبرون جيمس مدافعاً عنه.

تقدم ليكرز الذي حقق فوزه الـ 133 في 296 مواجهة بينه وبين سلتيكس، أمام ناظري الثنائي الشهير المغنية جينيفير لوبيز وصديقها الممثل بن أفليك بـ 20 نقطة في فترة من المباراة.

سجل جيمس 30 نقطة وأضاف "السام" راسل ويستبروك 24 نقطة و16 مرتدة، ليعزز ليكرز رصيده في المركز السادس للمنطقة الغربية مع 13 فوزاً مقابل 12 هزيمة.

وساهم أنتوني ديفيس بـ 17 نقطة و16 مرتدة للفريق الفائز، فيما أضاف تالن هورتون-توكر 12 نقطة.

وهي المرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي يسجل فيها "الملك" جيمس 30 نقطة أو أكثر، وذلك منذ عودته إلى الملاعب في الأسبوع الماضي بعدما خضع لبروتوكول فيروس كورونا بسبب نتائج اختبارات متضاربة.

قال جيمس "لقد مررنا بالكثير من اللحظات الجيدة هذه الأمسية ونريد الاستمرار في تعزيز ذلك. هناك الكثير الذي يمكننا تطويره، لكن الليلة كانت واحدة من أفضل المباريات التي خضناها حتى الآن".

وأضاف "لسوء الحظ، لم ألعب بالقدر الذي أريده هذا الموسم، لكنني شعرت بحالة جيدة الليلة".

وختم "اختارني زملائي في الفريق وحاولت دفعهم إلى الأمام. آمل في أن نتمكن من الاستمرار في المستقبل المنظور".

وفي مباراة ثالثة، أنهى نيويورك نيكس سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بعد فوزه على سان أنتونيو سبيرز 121-109.

برز في صفوف الفائز الكندي روان أليكسندر باريت مع 32 نقطة، فيما أنهى ستة لاعبين من نيكس مع 10 نقاط أو أكثر.