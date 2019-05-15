نيو أورليانز يحصل على خيار الدرافت

وأنهى بيليكانز موسم 2019 في المركز الثالث عشر ضمن المنطقة الغربية مع 33 فوزاً و49 خسارة، ولم يكن يملك سوى 6% من حظوظ الفوز بعملية القرعة، مقابل 14% للأندية الثلاثة الأخيرة في الترتيب نيويورك نيكس وكليفلاند كافالييرز وفينيكس صنز.

وباستثناء اية مفاجأة، سيختار فريق ولاية لويزيانا في 20 حزيران/يونيو في نيويورك اللاعب الصاعد بسرعة صاروخية زيون وليامسون (18 عاماً) الذي بدأت المقارنات بينه وبين النجم ليبرون جيمس.

ونال الجناح وليامسون، صاحب البنية الجسدية القوية (2,01 م و129 كلغ)، جائزة "نايسميث" لأفضل لاعب في الموسم المنصرم في دوري الجامعات الأميركي تحت ألوان جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية.

وبلغ معدل تسجيله 22,6 نقطة و8,9 متابعات في المباراة واشتهر بكراته الساحقة "دانك" الاستعراضية.

ورفض ديفيد غريفين المدير العام في نيو أورليانز تأكيد اختيار وليامسون، لكن من الصعب أن يفوّت بيليكانز فرصة ضم اللاعب الموهوب.

فضلاً عن ذلك، قد يساهم هذا الضم في اقناع نجمه أنتوني ديفيس في البقاء، وذلك بعد طلبه الانتقال في شباط/فبراير الماضي، فيما يعتقد أن ليكرز سيكون وجهته المفضلة.

وقال غريفين "هذه انطلاقة جيدة، ينتظرنا عمل كبير".

وعاد الخيار الثاني في الدرافت إلى ممفيس غريزليز (33-49) ثم نيويورك نيكس (17-65) صاحب اسوأ رصيد في هذا الموسم، ولوس أنجليس ليكرز.

ويسمح نظام الدرافت للأندية الـ14 التي لم تتأهل إلى الأدوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد، في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

ولتجنب حلول أحد الأندية في المركز الأخير عمداً واختيار أفضل اللاعبين الصاعدين، يجرى سحب قرعة لتحديد خيارات الأندية.