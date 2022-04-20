نيو أورليانز بيليكانز يفوز على فينيكس صنز

وسجل براندون إنغرام 37 نقطة وسي دجاي ماكولوم 23 ليقودا بيليكانز إلى معادلة الأرقام بين الفريقين 1-1 في هذه السلسلة.

وخسر صنز جهود بوكر الذي تألق في الشوط الأول بتسجيله 31 نقطة قبل أن يضطر لمغادرة الملعب في الربع الثالث بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ.

فوزٌ ثانٍ لهيت وغريزليز يُعادل

وخلافاً لصنز، استغل ميامي هيت عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه وتقدم على أتلانتا هوكس 2-صفر بفوزه عليه 115-105 بفضل جيمي باتلر الذي قدم أفضل مباراة له في الـ"بلاي أوف"، وذلك بتسجيله 45 نقطة، بينها 7 متتالية في الثواني الحاسمة من دون أي رد للضيوف ما مهد الطريق أمام فريقه للسير بالمباراة إلى بر الأمان.

ونجح باتلر في 15 من محاولاته الـ25، بينها 4 ثلاثيات من أصل 7 محاولات، فيما ساهم تايلر هيرو بـ15 نقطة وماكس ستراس بـ14.

وبعدما اكتفى بتسجيل بثماني نقاط في المباراة الأولى من هذه السلسلة، استعاد تراي يونغ شيئاً من مستواه المعهود بتسجيله 25 نقطة للضيوف لكنه خسر الكرة (تورن أوفر) في 10 مناسبات، ما ساهم في تفوق هيت رغم جهود زميله الصربي بوغدان بوغدانوفيتش الذي سجل 19 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير.

واكتسح ممفيس غريزليز ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-96، ليدرك التعادل 1-1 في هذه السلسلة التي بدأها بسقوط قاس على أرضه.

وكان جا مورانت أفضل لاعبي غريزليز بتسجيله 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة في لقاء لم يكمله حتى بل جلس على مقاعد البدلاء في آخر 4.40 دقيقة لأن فريقه كان حاسماً النتيجة بفضل مساهمة هائلة من البدلاء الذين تفوقوا على نظرائهم 60-43 من حيث عدد النقاط.

وأنهى سبعة لاعبين من غريزليز اللقاء برقم مزدوج حيث ساهم كل من براندون كلارك وكزافيير تيلمان وزايير وليامس بـ13 نقطة وتايوس جونز بعشرة، فيما كان أنتوني إدواردز الأفضل في صفوف تمبروولفز بعشرين نقطة.