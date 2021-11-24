نيكس يُسقط ليكرز بغياب ليبرون الموقوف

ولعب ليكرز من دون جيمس الذي طرد في المباراة الأخيرة خلال الفوز على ديترويت بيستونز، بعد أن ضرب أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه.

وتأخر ليكرز بفارق 25 نقطة في الربع الثاني وتمكن من معادلة الأرقام مرتين في الثالث، ولكنه لم ينجح أبدًا في التقدم بالنتيجة على رغم تحقيق راسل وستبروك "تريبل دابل" مع 31 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وسجل نيويورك 36 نقطة في الربع الاول، إلا أن ليكرز دخل الى استراحة الشوطين بتسجيله 16 نقطة مقابل أربع للخصم، وافتتح الربع الثالث بتسع نقاط تواليًا ليقترب من منافسه.

وعادل المخضرم كارميلو أنتوني الأرقام 79-79 بكرة ساحقة ضد فريقه السابق (2011-2017)، ومرة أخرى 81-81 عبر ثنائية تحت السلة لوستبروك.

ولكن مع خروج نجم نيويورك جوليوس راندل بالأخطاء الستة بعد أن سجل 20 نقطة و16 متابعة، لعب إيمانويل كويكلي دور البطل مسجلا أربع ثلاثيات في الربع الاخير ليقود أصحاب الارض الى الفوز.

وتجاوز ستة لاعبين من نيكس عتبة النقاط العشر كان أفضلهم الفرنسي إيفان فورنييه مع 26، فيما سجل كويكلي 12 من نقاطه الـ14 في الربع الرابع، ليعود الفريق الى الانتصارات بعد خسارته ضد شيكاغو بولز.

وقال فورنييه "نحن قادرون جدًا على لعب كرة سلة جميلة جدًا جدًا. ولكن نتقدم بفارق كبير ومن ثم فجأة لا نؤدي جيدًا ما يسمح لهم بالحصول على الثقة. خسرنا الايقاع قليلا وسمحنا لهم بالعودة الى أجواء اللقاء".

أما من جانب ليكرز الذي مني بالخسارة الرابعة في خمس مباريات، سجل أنتوني ديفيس الذي لعب رغم المرض، 20 نقطة وست متابعات. وأضاف أفيري برادلي 15.

وفي مباراة ثانية، سقط لوس أنجلوس كليبرز أمام دالاس مافركيس بعد التمديد 112-104 بعد مباراة مثيرة.

سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيس 30 نقطة وأضاف النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 26 بعد عودته إثر غياب ثلاث مباريات للاصابة في الركبة والكاحل، ليتقدم مافريكس بفارق 10 نقاط قبل أقل من أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

لكن بول جورج سجل ثلاثية في الثواني الاخيرة معادلا الأرقام 103-103 ليأخذ المباراة الى شوط إضافي سيطر فيه دالاس بشكل كامل مسجلا 9 نقاط، منها ست لبورزينغيس، مقابل نقطة يتيمة لأصحاب الأرض الذين خسروا للمرة الثالثة في أربع مباريات.

وكان هذا الفوز الأول لدالاس بعد ثلاث هزائم متتالية رافعًا رصيده الى 10 انتصارات هذا الموسم مقابل سبع هزائم في المركز الرابع في الغربية أمام كليبرز الخامس (10-8).

31 نقطة من مقاعد البدلاء



في ديترويت، سجل تايلر هيرو 31 نقطة و8 متابعات من دكة البدلاء ليقود ميامي هيت للفوز على بيستونز 100-92، ليبدأ بنجاح رحلة من أربع مباريات خارج الديار.

وأضاف كل من جيمي باتلر وبام أديبايو 15 لهيت الذي دخل الى الربع الأخير متأخرًا بتسع نقاط.

ومنحت ثنائية هيرو من المسافة المتوسطة قبل 8:09 دقائق من النهاية التقدم لهيت للمرة الأولى منذ الربع الأول ليحافظ على هذه الأفضلية حتى النهاية.

وقال إريك سبوليسترا مدرب ميامي "لم يكن لدينا إيقاع هجومي في الأرباع الثلاثة الأولى ويعود الفضل لديترويت في ذلك، ولكن نجحنا في الحد من محاولاتهم ما ساعدنا في الارتقاء على مستوى الهجوم".

وسجل جيرامي غرانت 21 نقطة وسبع متابعات لبيستونز الذي تقدم على ليكرز بفارق 15 نقطة الأحد مع نهاية الربع الثالث قبل أن يخرج خالي الوفاض.

وقال مدرب ديترويت دواين كايسي بعد أن سقط الفريق للمباراة الثالثة تواليًا "المباراة تختلف في الربع الرابع ولا زلنا نتعلم كيفية التعامل مع ذلك. بإمكانك أن تتقدم بفارق 10 أو 15 نقطة، ولكن هذا لا يهم بسبب الرميات الثلاثية والطريقة التي تعود فيها الفرق في وقت متأخر من المباراة".

ويحتل ميامي وصافة المنطقة الشرقية برصيد 12 انتصارًا وست هزائم خلف بروكلين نتس.

في بورتلاند، سجل سي جاي ماكولوم 32 نقطة وأضاف داميان ليلارد 25 ليقودا ترايل بلايزرز الى انتصاره الرابع تواليًا، ويلحق الهزيمة الخامسة على التوالي بدنفر ناغتس (119-100) الذي غاب عنه عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش بسبب إصابة في المعصم.

وكان جيف غرين الأفضل من جانب الخاسر مع 24 نقطة فيما أضاف مونتي موريس 16.

