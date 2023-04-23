نيكس يعزز تقدمه على كافالييرز ويقترب من الدور الثاني

وعزّز نيويورك نيكس تقدمه في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" إلى 3-1.

وسجل جايلن برونسون 29 نقطة لصالح نيكس، بينها خمس ثلاثيات، بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات مشعلاً ملعب "ماديسون سكوير غاردن" العريق.

ويحتاج نيكس إلى فوز من ثلاث مباريات متبقية من أجل التأهل إلى نصف نهائي الشرقية للمرة الأولى منذ العام 2013.

وبدا نيكس الذي حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 99-79 على أرضه في المباراة الثالثة، في طريقه إلى انتصار آخر عريض بعد أن تقدم بفارق 15 نقطة في الربع الثاني، لكن بعد أن دخل نيكس إلى الاستراحة متقدمًا بفارق تسع تقاط، قدم كافالييز ربعًا ثالثًا كبيرًا تفوق فيه على خصمه 26-19.

وساعد ذلك كافالييرز على تقليص الفارق في أواخر الربع الثالث، ولكن سلسلة نقاط من نيكس في الرابع حسمت المواجهة.

وأضاف آر جاي باريت 26 نقطة وجوش هارت 19 لنيكس، فيما ساهم ميتشل روبنسون بـ12 نقطة مع 11 متابعة.

وكان داريوس غارلاند الأفضل في كليفلاند برصيد 23 نقطة لكن دونوفان ميتشل خاض مباراة للنسيان بعد أن اكتفى بـ11 نقطة، مسجلاً نقطتين فقط في الشوط الثاني.

وتعود السلسلة إلى كليفلاند للمباراة الخامسة الأربعاء، علمًا أنّ الفائز يواجه ميلووكي باكس أو ميامي هيت في نصف نهائي المنطقة.