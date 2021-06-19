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بطولة أمم أوروبا 2020

الدوري الأميركي للمحترفين

نوفيتسكي يعود بدور استشاري مع دالاس مافريكس

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يعود العملاق الألماني ديرك نوفيتسكي الذي قاد دالاس مافريكس إلى لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 2011، للعب دور إداري مساعد في اختيار المدرب والمدير المقبل.

Reuters

وانضم نوفيتسكي (43 عاماً) إلى مافريكس كمستشار خاص بعد لقائه المالك مارك كيوبان، بحسب ما أعلن الفريق الجمعة.

قال نوفيتسكي "اتصل بي مارك كيوبان بشأن دور مستشار خاص وأنا سعيد لدعم مافس".

تابع "كان دوني نلسون وريك كارلايل موجّهين لي ولعبا دوراً بارزاً في مسيرتي ونجاح الشركة، وسأفتقدهما. من الهام الآن أن انضم إلى مارك واساهم كي نتمكن من المضي قدما".

وقبل البدء بالتعاقدات، يُتوقع أن يتشاور نوفيتسكي مع كيوبان في مواضيع أساسية.

ويأتي الانتقال بعد أيام من إقالة كيوبان المدير العام دون نلسون واستقالة كارلايل.

ولعب نوفيتسكي نحو عقدين مع دالاس وقاده إلى لقب الوحيد في 2011 عندما اختير أفضل لاعب في نهائي الدوري.

شارك العملاق الألماني 14 مرة في مباراة كل النجوم، ويحمل الرقم القياسي للنقاط في الفريق (31560)، المتابعات (11489) والمباريات (1522).
 
 

دالاس مافريكس ديرك نوفيتسكي الدوري الأميركي للمحترفين
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