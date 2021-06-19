نوفيتسكي يعود بدور استشاري مع دالاس مافريكس

وانضم نوفيتسكي (43 عاماً) إلى مافريكس كمستشار خاص بعد لقائه المالك مارك كيوبان، بحسب ما أعلن الفريق الجمعة.

قال نوفيتسكي "اتصل بي مارك كيوبان بشأن دور مستشار خاص وأنا سعيد لدعم مافس".

تابع "كان دوني نلسون وريك كارلايل موجّهين لي ولعبا دوراً بارزاً في مسيرتي ونجاح الشركة، وسأفتقدهما. من الهام الآن أن انضم إلى مارك واساهم كي نتمكن من المضي قدما".

وقبل البدء بالتعاقدات، يُتوقع أن يتشاور نوفيتسكي مع كيوبان في مواضيع أساسية.

ويأتي الانتقال بعد أيام من إقالة كيوبان المدير العام دون نلسون واستقالة كارلايل.

ولعب نوفيتسكي نحو عقدين مع دالاس وقاده إلى لقب الوحيد في 2011 عندما اختير أفضل لاعب في نهائي الدوري.

شارك العملاق الألماني 14 مرة في مباراة كل النجوم، ويحمل الرقم القياسي للنقاط في الفريق (31560)، المتابعات (11489) والمباريات (1522).



