نهائي "NBA": صنز يكرّر فوزه على باكس ويتقدّم 2-صفر

وبعدما عانى في بداية المباراة، استعاد صنز زمام الأمور قبل الاستراحة، ليحكم قبضته على مجريات اللقاء على الرغم من المحاولات المتكرّرة لباكس للعودة إلى أجواء المنافسة.

وباستثناء بعض الومضات بعد صافرة البداية، لم يظهر باكس في لباس الفريق القادر على فرض أسلوب لعبه، مظهراً بعض النقاط السلبية التي رافقته في خسارته المباراة الأولى 105-118 الثلاثاء، ما يمكن أن يشكّل حجر عثرة في سعيه لإحراز اللقب.

وبعدما طالته الانتقادات بسبب خياراته الدفاعية في المباراة الأولى، دخل باكس اللقاء مع خطة دفاعية جديدة، على غرار الهجوم الذي بدا أكثر صلابة وقوّة بالقرب من سلة صنز.

وعلى غرار ما حصل في المباراة الأولى، واكب تألق صنز على الملعب جماهيره في المدرجات، منهياً الشوط الأوّل لصالحه بنتيجة 56-45.

وبعد العودة من الاستراحة، أخرج أنتيتوكونمبو كل ما في جعبته ليسجل 20 نقطة في الربع الثالث مانعاً صنز من حسم اللقاء باكراً.

غير أن صنز، الغائب عن الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي، تألق تحت هالة نجمه كريس بول صاحب 23 نقطة، كما حصل على مساعدة من زميليه ديفن بوكر مع 31 نقطة والجناح ميكال بريدجز (27) الفعّال من جميع المسافات.

وبرغم أن باكس نجح في تقليص الفارق إلى 6 نقاط قبل 5 دقائق من صافرة النهاية، إلا أنه استسلم لقدره بعدما فشل في إيجاد مساندة حقيقية لنجمه أنتيتوكونمبو الذي أضاف إلى نقاطه، 12 متابعة.