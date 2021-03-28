نتس يواصل تعزيز صفوفه بضم ألدريدج

ونقلت "إي أس بي أن" عن مدير أعمال ألدريدج أن ابن الـ35 عاماً الذي خاض مباراة كل النجوم "أول ستار" سبع مرات، سيوقع مع نتس الذي كان يتنافس على خدماته مع ميامي هيت.



وبعدما ضم الموسم الماضي كايري إيرفينغ من بوسطن سلتيكس، وكيفن دورانت من غولدن ستايت ووريرز، نجح نتس هذا الموسم في خطف خدمات جيمس هاردن من هيوستن روكتس قبل أن يتمكن مؤخراً من الحصول على خدمات بلايك غريفين الذي تحرر من عقده مع ديترويت بيستونز.



وسيحصل نتس الذي يحتل حالياً المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بضمه ألدريدج على لاعب خبير بدأ مشواره في الدوري عام 2006 مع بورتلاند ترايل بلايزرز وقادم من ستة مواسم مع سان أنتونيو، وهو يحقق حالياً رغم أعوامه الـ35 ما معدله 13,7 نقطة مع 4,5 متابعة في المباراة الواحدة.



وكان سان أنتونيو يمني النفس بإدخال ألدريدج في صفقة تبادل لكنه عجز عن تحقيق ذلك قبل إقفال فترة التبادلات الخميس، ما دفع اللاعب إلى شراء ما تبقى من عقده مع النادي ليصبح لاعباً حراً.

