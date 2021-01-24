نتس يعود للانتصارات ويوم تاريخي لكوري

ومنذ اجتمع الثلاثي المميز، لم يواجه فريق نتس أي مشكلة في إظهار زخمه الهجومي، لكن المشكلة كانت في النصف المتأخر من الملعب.

أنهى إيرفينغ المباراة برصيد 28 نقطة، ولم يسجل هاردن سوى 12 نقطة لكنه قدم 11 تمريرة حاسمة، ليكون طرفاً في إعادة فريقه إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.

وعاد دورانت إلى تشكيلة الفريق ضد هيت بعدما غاب عن خسارة الجمعة 125-113 أمام كليفلاند.

سجل إيرفينغ 18 نقطة من أصل نقاطه الـ28 في الربع الرابع من المباراة، بينها عشر نقاط في الدقائق الثلاث الأخيرة.

وأضاف جو هاريس 23 نقطة وعادل رقماً قياسياً في مسيرته بإحرازه سبع رميات ثلاثية.

وفي المقابل، أنهى بام أديبايو المباراة برصيد 41 نقطة وتسع تمريرات حاسمة مع هيت، الذي قلص الفارق مع بداية الربع الرابع حينما منح نتس فرصة السيطرة المطلقة على ملعب باركليز سنتر في نيويورك.

لكن أداء فريق هيت كان مثيراً للإعجاب بالنظر إلى افتقاده للاعبين رئيسيين، على غرار بطل الأدوار الإقصائية الموسم الماضي جيمي باتلر، الغائب بسبب البروتوكولات الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

وإلى جانب باتلر، غاب عن هيت أيضاً أفيري برادلي للأسباب الصحية نفسها، وتايلر هيرو (تقلصات الرقبة). وغاب هيرو عن المباريات الأربع الأخيرة.



كوري والثلاثيات

وفي مكان آخر، تفوق نجم غولدن ستايت ووريورز ستيفن كوري على الأسطورة ريجي ميلر كثاني أفضل مسدد للرميات الثلاثية في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، ووصل إلى هذا الإنجاز في الربع الثالث من المباراة التي خسرها فريقه أمام يوتا جاز 127-108.

أنهى كوري المباراة برصيد 24 نقطة وخمس رميات ثلاثية، ولديه الآن 2561 ثلاثة في مسيرته، ويبعد 411 رمية عن راي ألين (2973) لأكبر عدد ثلاثيات في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

وعند سؤاله عن شعوره بعد تخطي ميلر، قال كوري "إنه أمر مميز. حاولت الاستمتاع به في منتصف اللعبة لأنني كنت أعلم أنه في الأفق. كنت أنظر إليه وأنا أكبر، لقد قمت بمحاكاة الكثير من الأشياء التي فعلها".

جاءت الثلاثية التي حطمت الرقم القياسي بسلة في الشوط الثاني. تقدم كوري ومرر الكرة إلى دريموند غرين على الطرف، وانتقل إلى الزاوية وأطلق التسديدة السريعة بعدما أعاد له غرين الكرة.

وفي الجهة الأخرى، قاد دونوفان ميتشل هجوماً متوازناً ومتفجراً لفريق جاز بتسجيله 23 نقطة وسبع متابعات في 27 دقيقة من اللعب.



ليكرز 9 على 9

في شيكاغو، سجل أنتوني ديفيس 37 نقطة، مساهماً في رفع عدد انتصارات ليكرز خارج أرضه إلى 9 من أصل 9، بفوزه أخيراً 101-90 على شيكاغو بولز.

وسجل النجم ليبرون جيمس رقمين مزدوجين مع 17 نقطة 11 متابعة مع ليكرز الذي حقق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات له.

وقاد زاك لافين فريق بولز برصيد 21 نقطة و10 متابعات. لكن ذلك لم يمنع ليكرز من وقف سلسلة من ثلاثة انتصارات لبولز.

وسجل كوبي وايت 14 نقطة، بينما سجل باتريك ويليامز 13، ولوري ماركانن 12 مع رقمين مزدوجين.

وفي أريزونا، سجل نيكولا جوكيتش 29 نقطة و22 متابعة، فيما سجل الكندي جمال موراي 26 نقطة، ليقودا دنفر ناغتس للفوز على فينيكس صنز 120-112 بعد شوطين إضافيين.

وفي مباريات أخرى، خسر دالاس مافريكس 133-108 أمام هيوستن روكتس، فيما فاز مينيسوتا تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز 120-110، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 114-110.