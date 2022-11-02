نتس يسقط بعد رحيل ناش وخسارة ثالثة تواليًا لووريرز

بدأ اليوم برحيل ناش باتفاق متبادل بين الطرفين بعد موسمين على رأس الجهاز الفني وانتهى بخسارة في بروكلين، بعد أن أهدر أصحاب الأرض تقدم 12 نقطة في الربع الثالث بعد أن قاد زاك لافين بولز بأداء رائع في الربع الأخير.

تولى المدرب المؤقت جاك فون المهام في نتس، لكنه اكتفى بمشاهدة بروكلين ينهار في الربع الأخير الذي سجل فيه فريقه 19 نقطة فقط مقابل 31 لشيكاغو، بينها 20 للافين الذي أنهى المباراة مع 29 نقطة، بالاضافة إلى خمس تمريرات حاسمة وأربع متابعات.

ساهم ديمار ديروزن بـ20 نقطة وأضاف السلوفيني غوران دراغيتش 15 وباتريك وليامس 12، كما سجل أيو دوسنومو 17 نقطة من مقاعد البدلاء.

ولم تكن نقاط كيفن دورانت الـ32، بالاضافة الى 9 متابعات وست تمريرات حاسمة و20 نقطة من رويس أونيل كافية لبروكلين لتفادي الخسارة السادسة في ثماني مباريات، علمًا أن كايري إرفينغ عانى في الامسية مكتفيًا بأربع نقاط ومحاولتين ناجحتين من أصل 12.

وكشف دورانت أنه علم برحيل ناش من الإعلام "استيقظت من القيلولة والتفت الى اليمين ورأيت الخبر على اي أس بي أن. كنت مصدومًا. تصاب بالصدمة دائمًا عندما يحصل شيء من هذا القبيل، ولكن هذا طبيعي في أن بي ايه".

وتابع "لذا عليك أن تستعد للمباراة، إنه منعطف سريع في الدوري لذا لا يمكنك التفكير كثيرًا به، ولكنه خطر على بالي كثيرًا اليوم".

- "أحببت العمل مع ستيف" -

ويُعتقد أن الانفصال بين النادي والكندي البالغ 48 عامًا حصل بسبب دورانت الذي طالب الإدارة خلال التحضير للموسم الجديد الاختيار بين الاحتفاظ به أو الابقاء على الجهاز الفني.

ولكنه أصر على أن علاقته كانت جيدة مع المدرب "كنت أحب العمل مع ستيف. أحببت الجهاز الفني".

وأضاف "كانت هناك تقلبات كثيرة في الاعوام القليلة الاخيرة ولكن نحب جميعًا الجوهر: كرة السلة. أحببت العمل مع ستيف"، مضيفًا "لم يكن لدينا فريق جيد، ولم نلعب بشكل جيد. هذا ما يحدث في الدوري. هذا لا علاقة له بمستوى ذكاء ستيف في كرة السلة، أو كيف يدرّس اللعبة. الأمور لم تنجح".

يحتل بروكلين المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية فيما حقق شيكاغو فوزه الاول بعد خسارتين تواليًا والرابع هذا الموسم ومثلها هزائم في المركز السابع.

في مكان آخر، مُني غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليًا بسقوطه في ميامي 116-109 أمام هيت.

حقق ستيفن كوري "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) لووريرز مع 23 نقطة، 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة، لم تكن كافية لتفادي الخسارة الخامسة هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات.

تبدّل التقدم تسع مرات في اللقاء قبل أن يحسمه هيت لصالحه في الدقائق الاخيرة من الربع الاخير ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم مقابل خمس هزائم.

كان ماكس ستروس أفضل مسجل في صفوفه مع 24 نقطة فيما أضاف جيمي باتلر 23 مع ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

تحدث ستيف كير مدرب ووريرز عن الايجابيات رغم الخسارة "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد بما يكفي للفوز لكننا لم نحسم المباراة. كل الثناء لميامي، لقد خنقونا في الدقائق الخمس الأخيرة. كنا نعلم أنهم سينافسون بقوة، وقدموا أفضل ما لديهم في الربع الرابع".

حقق فينيكس صنز فوزه الخامس تواليًا بتفوقه 116-107 على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز بفضل 29 نقطة لكاميرون جونسون ليتصدر المنطقة الغربية مع ستة انتصارات وخسارة واحدة.

وتفوق أوكلاهوما سيتي ثاندر 116-108 على ضيفه أورلاندو ماجيك.

