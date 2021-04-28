نتس يحسم أولى بطاقات الشرقية إلى الـ"بلاي أوف"

وحسم نتس الفوز الثاني والأربعين في 62 مباراة في الدقائق الأولى من الربع الأخير حين حول تخلفه بفارق ست نقاط الى تقدم بفضل كيفن دورانت الذي سجل سبع من نقاطه الـ17 خلال هذا الربع في ثاني مباراة له بعد العودة من الإصابة.

كما حقق دورانت 10 متابعات مع 4 تمريرات حاسمة، في وقت اكتفى النجم الآخر كايري إيرفينغ بتسع نقاط لكن الأداء الجماعي كان كفيلاً بتعويض هذا المردود الهجومي المتواضع، إذ تجاوز سبعة من لاعبي فريق المدرب الكندي ستيف ناش حاجز العشر نقاط بغياب النجم الكبير الآخر جيمس هاردن للمباراة الحادية عشرة توالياً بسبب الإصابة.

وكان جيف غرين أفضل مسجلي الضيوف بـ22 نقطة، فيما قدم بلايك غريفين أداء صلباً أخر بتسجيله 17 نقطة في غضون 22 دقيقة، بينما ساهم جو هاريس بـ16 نقطة ولاندري شاميت بـ14.

غريفين "الرائع"



وفي الجهة المقابلة، كان كايل لاوري أفضل لاعبي بطل عام 2019 بتسجيله 24 نقطة، وأضاف أو دجاي أنونوبي 21 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب رابتورز هزيمته الأولى في آخر ست مباريات على ملعبه الموقت في تامبا باي وقيادته لتجديد الفوز على نتس الذي خسر على الملعب ذاته 103-114 الأسبوع الماضي.

وأشاد ناش بشخصية فريقه الذي حجز بطاقته الى الـ"بلاي أوف" رغم معاناته طيلة الموسم من الإصابات التي حرمت الثلاثي الكبير، دورانت وإيرفينغ وهاردن، من التواجد معاً في الملعب في الكثير من المباريات.

وقال ناش "نضع نصب أعيننا أموراً أهم لكنها خطوة أولى جميلة بالتأهل" الى الأدوار الإقصائية، مضيفاً "بالنسبة لهذه المجموعة، أن نواجه ما واجهناه (من إصابات)، وأن نكون في هذا الموقع مع بقاء 10 مباريات (على انتهاء الموسم المنتظم)، فهذا أمر إيجابي جداً".

وأبدى ناش إعجابه بشكل خاص بما يقدمه غريفين الذي "كان رائعاً بذكائه، قوته، حضوره البدني، إرادته... إنه دور مختلف بالنسبة له (عما كان عليه مع فريقيه السابقين كليبرز وبيستونز) عن مطالبته بحمل الفريق... إنه الآن لاعب مُكَمِل (للفريق) وقد تقبل ذلك بفرح وفخر. كان رائعاً".

باكس يعزز مركزه الثالث

في تشارلوت، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة مع 12 متابعة وقاد ميلووكي باكس لتعزيز مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بالفوز على تشارلوت هورنتس 114-104.

وساهم بروك لوبيز وكريس ميدليتون بالفوز الثامن والثلاثين لباكس في 61 مباراة بعدما سجل الأول 22 نقطة والثاني 17، فيما كان ديفونتي غراهام (25 نقطة) ومايلز بريدجز (21) الأفضل في صفوف هورنتس الذي لا يزال في قلب المنافسة على مركز مؤهل الى الأدوار الفاصلة التي يشارك فيها الفرق أصحاب المراكز من 7 الى 10 للحصول على البطاقة الثامنة المؤهلة الى "بلاي أوف" المنطقة الشرقية.

وبثلاثين انتصاراً مقابل 31 هزيمة، يحتل هورنتس حالياً المركز الثامن خلف ميامي هيت وصيف البطل (32-30) وأمام إنديانا بيسرز (29-32) الذي تلقى هزيمة قاسية على أرضه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 112-133.

ويدين بلايزرز بالفوز الثالث والثلاثين الذي عزز به مركزه السابع في المنطقة الغربية وأبقاه في قلب الصراع على التأهل المباشر الى الـ"بلاي أوف"، الى أنفيرني سيمونز الذي تألق بشكل ملفت من خارج القوس بتسجيله تسع ثلاثيات من أصل 10 محاولات خلال 24 دقيقة له في الملعب، منهياً اللقاء بـ27 نقطة.

كما لعب داميان ليلارد (23 نقطة) وسي دجي ماكولوم (20 نقطة) دوراً أساسياً في هذا الفوز الكبير الذي أبقى فريقهما قريباً جداً من دالاس مافريكس السادس (33-27) الذي حقق بدوره فوزاً كاسحاً على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 133-103 بفضل السلوفيني لوكا دونتيشتش (39 نقطة مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة).

وضرب مافريكس بقوة منذ الربع الأول الذي أنهاه متقدماً 36-12، ما فتح الباب أمامه للسيطرة على المباراة حتى وصل الفارق في إحدى فتراتها الى 43 نقطة بعد سلسلة من 28 نقطة متتالية بدون رد من فريق المدرب ستيف كير الذي كان ستيفن كوري أفضل لاعبيه مجدداً بتسجيله 27 نقطة.

ثاندر يتجنب الهزيمة الـ15 توالياً



وتجنب أوكلاهوما سيتي ثاندر رقماً قياسياً سلبياً في تاريخ النادي، بوضعه حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند 14 مباراة بعد فوزه على مضيفه بوسطن سلتيكس 119-115.

ويدين ثاندر بفوزه الأول منذ 31 آذار/مارس حين تغلب على رابتورز، الى جهود لو دورت (24 نقطة) وداريوس بايزلي (21)، في حين لم ينفع تألق جايلن براون (39 نقطة) في صفوف المضيف الذي مني بهزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات.

ويحتل سلتيكس حالياً المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية لكن بنفس عدد انتصارات وهزائم ميامي السابع (32-30).

وفي مباراة هامشية بين فريقين باتا خارج دائرة المنافسة على التأهل، فاز مينيسوتا تمبروولفز على هيوستن روكتس 114-107 بقيادة كارل أنتوني تاونز ((31 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة).