نتس يتنفس الصعداء وباكس يفوز بشق الأنفس

وحقق نتس فوزه الأوّل بعد أربع هزائم توالياً وعلى وقع جدل على خلفية الترويج لفيلم معاد للسامية من قبل لاعبه كايري إيرفينغ على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأمر الذي أثار غضباً منذ الجمعة، وتعرض مالك النادي جو تساي للهجوم وانتقادات شديدة.

وكعادته، برز دورانت كأفضل مسجل في صفوف فريقه مع 36 نقطة إضافة إلى 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ليتقدم على فينس كارتر في المركز التاسع عشر كأفضل مسجل في تاريخ الدوري برصيد 25.752 نقطة.

من الرائع تجاوز كارتر

وعن انجازه الجديد قال دورانت عقب نهاية المباراة "فينس كارتر هو أول لاعب شاهدته وأعجبني عندما كنت صغيراً، لذلك من الرائع أن أتجاوزه".

وتابع "حافظنا على توازننا" و"لعبوا بشكل جماعي، ركضوا وضغطوا علينا في نصف الملعب وحاولوا تسريع اللعب".

وأردف "أعتقد أننا أخذنا وقتنا، سدد اللاعبون على امتداد الشوط الأوّل، ونجحوا في ايقاف الهجمات".

باكس يحافظ على مسيرته الممتازة

من ناحيته، حافظ باكس متصدر المنطقة الشرقية على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السادسة توالياً بفضل سلة ثلاثية من جرو هوليداي (25 نقطة و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات) قبل 45 ثانية من نهاية مباراته أمام بيستونز، ليخطف الفوز بفارق نقطتين.

وأدرك بيستونز الذي حقق فوزاً مفاجئاً على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، التعادل 105-105 بفضل إيزايا ستيوارت (11 نقطة و11 متابعة) بعد تمريرة من كايد كانينغهام صاحب 27 نقطة و7 تمريرات حاسمة و6 متابعات.

وبرز في صفوف ميلووكي الذي تقدم بفارق 16 نقطة في بعض فترات المباراة قبل أن يتراجع، نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (31 نقطة و7 متابعات) وبروك لوبيز (24 نقطة).

فوز سفنتي سيكسرز وخسارة غريزليز

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة على حساب واشنطن ويزاردز 118-111.

وتألق في صفوف الفائز جيمس هادرن مع 23 نقطة و17 تمريرة حاسمة، وتيريز ماكسي صاحب 28 نقطة والذي لم يتردد في تحمل مسؤولياته الهجومية في ظل غياب الكاميروني جويل إمبيد بسبب المرض، وبي جاي تاكر (13 نقطة و5 متابعات).

في سولت لايك سيتي، لم تحل النقاط الـ 37 للنجم جا مورانت من خسارة فريقه ممفيس غريزليز أمام يوتا جاز 105-121.

وتصدر الفنلندي لاوري ماركانن قائمة المسجلين للفريق الفائز مع 31 نقطة إلى جانب 10 متابعات، ليؤكد يوتا انه مفاجأة هذا الموسم مع فوزه السادس مقابل هزيمتين.

وأنقذ بول جورج (35 نقطة) فريقه لوس أنجليس كليبرز من الخسارة أمام هيوستن روكتس وقاده للفوز بفارق نقطتين 95-93، بتسجيله سلتين في الثواني الأربعين الاخيرة، في حين كان الفريق الخاسر متقدماً بفارق 5 نقاط قبل 1:27 دقيقة من النهاية.

وفاز تورونتو رابتورز على أتلانتا هوكس 139 - 109، فيما خسر تشارلوت هورنتس أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 108-115.



