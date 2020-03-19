ناغتس يعلن عن إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا

وقال ناغتس في بيان "جاء فحص عضو من مؤسسة دنفر ناغتس إيجابيا لكوفيد-19"، موضحا "الشخص الذي خضع للفحص في 16 آذار/مارس بعد أن عانى من أعراض تتوافق مع كوفيد-19، موجود حاليا تحت رعاية الطاقم الطبي للفريق وفي عزلة ذاتية".

وأفاد أنه "تم إجراء الفحص باتباع توجيهات مسؤولي الصحة العامة في الولاية وأطباء الفريق. صحة وسلامة لاعبينا ومؤسستنا، وجميع من هم في الدوري ومن يُحتَمَل أن يتأثروا بهذا الوضع، أمر بالغ الأهمية".

وكان لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير أول لاعب في الدوري يُعلَن عن اصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع رابطة "أن بي أيه" الى تعليق الموسم المنتظم لمدة 30 يوما على الأقل بحسب ما أفاد مفوض الرابطة آدم سيلفر الأسبوع الماضي.

ثم لحق بغوبير زميله في يوتا دونوفان ميتشل، قبل أن يرتفع الرقم بإصابة لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود.

ويُعتقد أن اصابة وود مرتبطة باصابة غوبير لأنه تواجه مع الأخير حين التقى بيستونز مع جاز في السابع من آذار/مارس الحالي، أي في اليوم الذي تم تشخيص إصابة الفرنسي بالفيروس الذي أحدث فوضى عارمة في الأحداث الرياضية الأميركية والعالمية على السواء.

وأدت إصابة غوبير الى وضع جميع اعضاء الفرق الخمسة التي تواجه معها يوتا قبل عشرة أيام من الإعلان عن النتيجة الإيجابية للفحص المخبري، في الحجر الصحي، وهي كليفلاند كافالييرز، نيويورك نيكس، بوسطن سلتيكس، ديترويت بيستونز وتورونتو رابتورز حامل اللقب.

ثم أعلن بروكلين نتس الثلاثاء إصابة أربعة من لاعبيه بالفيروس، بينهم كيفن دورانت الذي اختار بنفسه ان يكشف إصابته، على رغم ان النادي امتنع عن تحديد هوية اللاعبين.

ونقل موقع "ذا أثلتيك" الرياضي عن دورانت، أفضل لاعب في الدوري لعام 2014، والذي لم يخض أي مباراة هذا الموسم لتعافيه من إصابة سابقة، تأكيده خضوعه لفحص إيجابي لفيروس "كوفيد-19".