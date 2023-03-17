ناغتس يبلغ الأدوار الإقصائية وباكس يخسر من بايسرز

وتألق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، في صفوف ناغتس مسجلاً 30 نقطة مع 10 متابعات.

وابتعد دنفر في النتيجة في الربع الأخير الذي تفوق فيه على ديترويت 33-14 ليحقق فوزه الأول بعد أربع هزائم توالياً.

قال لاعب بيستونز جايدن آيفي إن الاداء لم يكن جيداً بما يكفي ضد خصم بهذا الحجم "سجلنا 14 نقطة في الربع الرابع ونلعب ضد فريق ينافس على البطولة. لن يجدي ذلك نفعاً".

من جهته، أعرب مايكل مالون مدرب ناغتس عن سعادته بالعودة أخيراً إلى الانتصارات "كانت مباراة جيدة. تحدثنا عن العودة إلى أسلوبنا في لعب كرة السلة وسيبدأ ذلك دائماً وينتهي بالدفاع".

خلفه في الوصافة، ضمن ساكرامنتو كينغز إنهاء موسمه بسجل إيجابي للمرة الأولى منذ 17 عامًا بفوزه 101-96 على مضيفه بروكلين نتس.

وعزز كينغز سجله إلى 42-27 قبل 13 مباراة من نهاية الموسم المنتظم ليقترب من حجز مقعد في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ 2006.

كان الليتواني دومانتاس سابونيس الأفضل في صفوف الفائز مع 24 نقطة و21 متابعة في مباراة قدم فيها كينغز أداء دفاعياً رائعاً.

لم يسمح ساكرامنتو لنتس بتسجيل أي نقطة من الهجمات المرتدة أو الحصول على نقاط من الفرصة الثانية.

وقال جاك فون مدرب نتس إن نظيره مايك براون قام بعمل رائع لقلب الأمور في كينغز "أخبرته أنه حصل على تصويتي لمدرب العام، لقد قام بعمل رائع في إيصال هؤلاء اللاعبين إلى الادوار الاقصائية، 40 فوزًا".

بايسرز يُسقط باكس

وعزز إنديانا بايسرز حظوظه بالتأهل الى الملحق المؤهل إلى الأدوار الأقصائية بفوزه المفاجئ على ميلووكي باكس في عقر داره، علماً أن الأخير سبق أن ضمن تأهله إلى "بلاي أوف".

سجل أندرو نيمبارد 24 نقطة فيما أضاف آرون نيسميث 22 في مباراة تجاوز فيها ثمانية لاعبين من بايسرز عتبة العشر نقاط.

واضطر بايسرز الغارق في الإصابات للتعافي من بداية بطيئة عندما تأخر 16-5 لكنه عادل الارقام في الربع الثاني قبل أن يتأخر 64-55 عند الاستراحة.

تفوق إنديانا على باكس 49-37 و35-22 في الربعين الثالث والرابع تواليًا، وتمكن من الحد من خطورة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي أنهى المباراة بـ25 نقطة.

قال ريك كارلايل مدرب بايسرز "كان شوطا ثانيًا مميزًا، لعبنا بحدية كبيرة واظهرنا شخصية قوية".

في فينيكس، قام النيجيري جوش أوكوجي بتصد حاسم لثلاثية من الإيطالي باولو بانكيرو لمعادلة الارقام، ليمنح صنز فوزًا مثيرًا على أورلاندو ماجيك 116-113.

وبهذا الفوز، وضع صنز حداً لسلسلة من ثلاث هزائم توالياً والذي عانى من عودة قوية متأخرة من ماجيك الذي نجح في معادلة الارقام قبل ست دقائق من النهاية بفضل ثلاثية من الالماني فرانتس فاغنر.

وحقق تورونتو رابتورز فوزه السادس توالياً على أرضه بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-111، بقيادة الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 25 نقطة و14 متابعة.

قال بعد الفوز "أردت فقط أن أكون عدوانيًا وحاسمًا واللعب بطاقة عالية".

تجاوز جميع اللاعبين الاساسيين في تورونتو عتبة العشر نقاط فيما سجل غراي ترنت جونيور 23 من مقاعد البدلاء.

أضاف سياكام "يجب أن يكون لدينا مباريات نقدم جميعاً فيها أداء مميزاً. بإمكاننا القيام بذلك، علينا فقط أن نلعب سويا".