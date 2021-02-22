مينيسوتا متذيل الترتيب يقيل مدربه

قال رئيس مينيسوتا جيرسون روساس الأحد في بيان: "نشكر راين لوقته والتزامه مع جمعية تمبروولفز ونتمنى له الأفضل لمستقبله".

تابع "هناك عدّة قرارات يجب اتخاذها، لكن هذا التغيير يصبّ في مصلحة أهداف الجمعية على المدى القصير والبعيد".

وفاز سوندرز، نجل المدرب الأسطوري الراحل عام 2015 فليب سوندرز الذي أشرف على فرق في 1200 مباراة ضمن دوري "أن بي إيه"، 43 مرة وخسر 95 في أكثر من موسمين على راس الإدارة الفنية لمينيسوتا.

وفي أسوأ رصيد ضمن الدوري هذا الموسم، خسر مينيسوتا 24 مرة، وثماني مرات في آخر تسع مواجهات مع سوندرز الذي كان يخوض تجربته التدريبية الاولى في الدوري الاقوى لكرة السلة في العالم.

وجاءت إقالة سوندرز (34 عاما) بعد خسارة مينيسوتا أمام نيويورك نيكس 99-103 الأحد.

وعانى لاعبو الفريق من الإصابات والتقاط فيروس كورونا، ويغيب الموزّع الأساس دانجيلو راسل حتى ستة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى. وأصيب الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بفيروس كورونا وعانى إصابة في رسغه، فخاض 11 مباراة فقط هذا الموسم.

ويُعتقد أن كريس فينش مساعد مدرب تورونتو رابتورز من أبرز المرشحين لخلافة سوندرز.

