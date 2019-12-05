ميلووكي يواصل الفوز وصحوة ليكرز مستمرة

واصل ميلووكي باكس انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 13 عندما تغلب على مضيفه ديترويت بيستونز 127-103، فيما تابع لوس أنجليس ليكرز صحوته بفوزه الساحق على مضيفه يوتا جاز 121-96 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى في ديترويت، فرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، أفضل لاعب في الموسم الماضي، نفسه نجما بتسجيله 35 نقطة في 28 دقيقة فقط مع تسع متابعات بينها ستة دفاعية.

وأضاف كريس ميدليتون 17 نقطة مع ثماني متابعات، وإريك بليدسوي 13 نقطة مع ست تمريرات حاسمة ليساهما في الفوز التاسع عشر لميلووكي في 22 مباراة حتى الآن هذا الموسم وتعزيز صدارة المنطقة الشرقية، والرصيد ذاته لليكرز متصدر المنطقة الغربية.

وهذه أفضل سلسلة انتصارات متتالية لميلووكي منذ 1973.

وهو الفوز الثاني لميلووكي على ديترويت هذا الموسم علما بأنه تغلب عليه ثمان مرات الموسم الماضي بينها أربع انتصارات في الدور الأول من البلاي أوف.

وتفوق ميلووكي بفارق 11 نقطة في نهاية الشوط الأول (59-48)، ثم 20 نقطة بنهاية الربع الثالث (92-72)، قبل أن ينهي المباراة بفارق 24 نقطة بعدما الربع الأخير 35-31.

وكان أندريه دراموند أفضل لاعب في صفوف الخاسر بتسجيله 23 نقطة مع 14 متابعة وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف البديل لانغستون غالوواي 20 نقطة.

وفي الثانية، قاد أنطوني ديفيس فريقه ليكرز إلى الفوز الثاني على التوالي منذ الخسارة أمام دالاس مافريكس 100-114 الأحد، بتسجيله 26 نقطة مع ست متابعات بينها خمسة دفاعية، وأضاف "الملك" ليبرون جيمس 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وثلاث صدات.

كما تألق البديل راجون روندو بتسجيله 14 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

ولم ينفع يوتا جاز تألق نجميه دونوفان ميتشل صاحب 29 نقطة والكرواتي بويان بوغدانوفيتش صاحب 23 نقطة لتفادي الخسارة الثانية على أرضه هذا الموسم والثالثة على التوالي والخامسة في المباريات الست الأخيرة، والعاشرة في 22 مباراة.

بوسطن يفرمل ميامي

وبدوره، واصل بوسطن سلتيكس صحوته بفوزه الثاني على التوالي والخامس عشر في 20 مباراة هذا الموسم عندما أوقف سلسلة ثلاث انتصارات متتالية لضيفه ميامي هيت بالفوز عليه 112-93.

وتفوق ميامي هيت بفارق 11 نقطة مطلع الربع الثاني بعدما أنهى الربع الأول بفارق ثماني نقاط (28-20)، بيد ان بوسطن استعاد توازنه بسرعة وحسم الربع الثاني بفارق 16 نقطة (32-16)، ليتقدم بفارق ثماني نقاط في نهاية الشوط الأول (52-44).

وتابع بوسطن تسيده على مجريات المباراة بكسبه الربعين الاخيرين 30-25 و30-24 على التوالي.

وبرز جايلين براون وكيمبا ووكر في صفوف بوسطن بتسجيل الاول 31 نقطة والثاني 28 نقطة، في حين كان نجم ميامي هيت الذي هزم تورونتو رابتورز حامل اللقب الثلاثاء، جيمي باتلر افضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة السادسة في 21 مباراة هذا الموسم.

وعزز دالاس مافريكس موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية بفوزه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 121-114.

وهو الفوز الرابع على التوالي لمافريكس والخامس عشر في 21 مباراة، ويدين به إلى دوايت باول صاحب 24 نقطة مع خمس متابعات، والسلوفيني الواعد لوكا دونسيتش الذي سجل 22 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وست متابعات.

وفي باقي المباريات، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 127-116، وشيكاغو بولز على ممفيس غريزليز 106-99، وتشارلوت هورنتس على غولدن ستايت ووريرز 106-91، وأورلاندو ماجيك على فينيكس صنز 128-114، فيما خسر أتلانتا هوكس أمام بروكلين نتس 118-130، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام انديانا بايسرز 100-107.