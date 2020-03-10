ميلووكي يواصل التراجع ويخسر للمرة الثالثة توالياً

واستغل موراي غياب نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو المصاب، ليقود فريقه لفوزه الرقم 43 مقابل 21 خسارة.

وكان موراي أحد ستة لاعبين في دنفر الذين سجلوا أكثر من عشر نقاط، فيما تألق زميلاه بول ميلساب (20 نقطة و10 متابعات)، وجيريمي غرانت (19 نقطة).

وحاول باكس مجاراة مضيفه، لكنه تخلف في الربع الأول بفارق 15 نقطة، ما صعب عليه المهمة، ورغم أن الأفضلية في الربعين التاليين كانت في مصلحته (30-23 و17-14) إلا أن أصحاب الأرض حافظوا على تقدمهم ووسعوا الفارق مجددا في الربع الأخير (33-24).

ولم تمنع النقاط الـ23 التي سجلها البديل كايل كورفر، أفضل مسجل في باكس، بإبعاد شبح الخسارة عن الفريق، وبدا وضاحاً افتقاد الفريق نجمه اليوناني الذي تعرض الجمعة لإصابة في ركبته اليسرى خلال الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز.

كما غاب انتيتوكونمبو أيضاً عن هزيمة ميلووكي أمام فينيكس صنز الأحد.

لم تؤثر الخسارة على وضع ميلووكي الساعي ليكون ثالث فريق في تاريخ البطولة يحقق 70 انتصاراً في الموسم العادي.

ويتعين على متصدر المنطقة الشرقية، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" الفوز في مبارياته الـ17 المتبقية ليدخل التاريخ.

من جانبه عزز دنفر حظوظه في الحصول على المركز الثاني في المنطقة الغربية لينضم إلى لوس انجليس كليبرز برصيد 43 فوزاً.

ويتصدر لوس انجليس ليكرز ترتيب المنطقة الغربية بـ49 فوزاً.

وحقق حامل اللقب تورونتو رابتورز فوزاً هاماً على يوتا جاز 101-92.

وقاد الكاميروني باسكال سياكام ولاعب الارتكاز الكونغولي-الإسباني سيرج ايباكا هجوم رابتورز بتسجيل كل منهما 27 نقطة، بالإضافة للموزع كايل لاوري صاحب21 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ولم يقتصر دور سياكام على الهجوم، بل قدم أيضاً دوراً دفاعياً حاسماً، بعد 11 كرة مرتدة والاستيلاء على خمس كرات.

في المقابل كان جو أنغلز أفضل مسجل لدى يوتا برصيد 20 نقطة.

ويحتل تورونتو المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي، مع 46 فوزاً و 18 هزيمة. فيما يأتي يوتا في المرتبة الرابعة في الغرب خلف ليكرز وكليبرز وناغتس.

واحتاج أتلانتا هوكس للتمديد مرتين للفوز على تشارلوت هورنتس 143-138.

وهو الفوز رقم 20 لأتلانتا مقابل 46 هزيمة، وكان لاعب هورنتس تيري روزير أفضل مسجل في المباراة بتسجيل 40 نقطة، مقابل 31 نقطة لتراي يونغ من هوكس.



