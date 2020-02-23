ميلووكي يهزم فيلادلفيا وروكتس يقترب من كليبيرز

خرج ميلووكي باكس فائزاً على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أبرز مواجهات المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما اقترب هيوستن روكتس من ثالث ترتيب المنطقة الغربية لوس أنجليس كليبيرز بعد فوز الأول وخسارة الثاني السبت.

في المباراة الأولى، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي للفوز على فيلادلفا ونجمه الكاميروني جويل إمبييد بنتيجة 119-98، بينما تغلب هيوستن على مضيفه يوتا جاز 120-110، ليستغل خسارة كليبيرز أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 103-112.

وحقق ميلووكي، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل، فوزه الثاني على فيلادلفيا في ثلاث مباريات بينهما هذا الموسم، والثاني توالياً بعد تفوقه 112-101 في السادس من شباط/فبراير الحالي.

ويضم الفريقان في صفوفهما إثنين من أبرز نجوم الدوري، هما أنتيتوكونمبو الذي اختير أفضل لاعب في الموسم الماضي، وإمبييد الذي قاد فريقه إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية في 2018-2019.

وأنهى أنتيتوكونمبو المباراة مع 31 نقطة و17 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، محققاً ذلك في 29 دقيقة وسبع ثوانٍ فقط أمضاها على أرض الملعب. وبحسب الإحصاءات الرسمية للدوري، حقق إبن الـ25 عاماً 30 نقطة و15 متابعة في أقل من ثلاثين دقيقة، للمرة الثالثة هذا الموسم.

من جهته، اكتفى إمبييد بتسجيل 17 نقطة مع 11 متابعة وأربع تمريرات.

وفرض ميلووكي الذي تلقى ثماني هزائم فقط هذا الموسم مقابل 48 فوزاً، سيطرته على المباراة بشكل كامل، ولم يسمح لفيلادلفيا بالتقدم ولو بفارق نقطة واحدة طوال مراحل اللقاء، وتفوق بشكل كبير خصوصاً في الربعين الأول (أنهاه بفارق عشر نقاط 31-21) والثالث (37-23).

وحقق ميلووكي 21 انتصاراً في 24 مباراة خاضها منذ خسارته الوحيدة أمام فيلادلفيا هذا الموسم، والتي تعود الى 25 كانون الأول/ديسمبر.

وكان أنتيتوكونمبو أفضل مسجل لفريقه، بينما أضاف زميله كريس ميدلتون 25 نقطة وتسع متابعات. في المقابل، كان إمبييد والتركي فرقان قرقماز الذي سجل 17 نقطة أيضاً، الأفضل في صفوف فيلادلفيا صاحب المركز الخامس في المنطقة الشرقية (35 فوزا مقابل 22 هزيمة).

72 نقطة لهاردن ووستبروك

وفي أبرز مواجهات المنطقة الغربية، خرج هيوستن روكتس متفوقاً على مضيفه يوتا جاز في مباراة سجل خلالها نجما الأول جميس هاردن وراسل وستبورك 72 نقطة.

وهو اللقاء الثالث بين الفريقين خلال أقل من شهر، اذ فاز روكتس 126-117 على ضيفه في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، قبل ان يخسر أمامه في هيوستن في التاسع من شباط/فبراير الحالي بنتيجة 113-114.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، مع أفضلية نسبية ليوتا في الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه 66-62، قبل ان يشكل الربع الثالث نقطة تحول لهيوستن بعدما أنهاه متقدما بفارق 19 نقطة (38-19).

وكان هاردن الأفضل مع 38 نقطة، إضافة الى خمس متابعات وسبع تمريرات، بينما ساهم وستبروك بـ34 نقطة وست متابعات وأربع تمريرات.

ومنح النجمان فريقهما رابع المنطقة الغربية، فوزه الـ36 مقابل 20 هزيمة.

في المقابل كان دونافان ميتشل الأفضل في صفوف يوتا مع 31 نقطة، لم تَحُل دون تلقي فريقه الخامس خسارته الـ20 في 56 مباراة.

وساهم فوز هيوستن في اقترابه بشكل إضافي من ثالث المنطقة لوس أنجليس كليبيرز الذي تلقى بالأمس خسارته الـ19 مقابل 37 فوزا، بسقوطه على أرضه أمام ساكرامنتو كينغز بنتيجة 103-112.

وكان أفضل مسجل للفائز لاعبه البديل كينت بايزمور الذي أنهى اللقاء مع 23 نقطة وست متابعات في 30 دقيقة على أرض الملعب.

في المقابل، كان النجم كواهي لينارد الأفضل في صفوف كليبيرز مع 31 نقطة، لكنها لم تحل دون تلقي فريقه هزيمته الثالثة تواليا.

وعانى كليبيرز من ضعف لاعبيه الأساسيين على صعيد التسجيل، اذ كان لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الى إحراز لقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، الوحيد بين الخمسة الأوائل الذي سجل أكثر من ثماني نقاط. وعوّل القطب الثاني للمدينة على البديلين لو وليامس (24 نقطة) ومونتريزل هاريل (16 نقطة وعشر متابعات) لتعويض أداء الأساسيين.

- وايد المكرَّم يستذكر براينت -

وفي مباراة أخرى، سحق ميامي هيت ضيفه كليفلاند كافالييرز بنتيجة 124-105، في لقاء شهد تكريم نجم الأول دواين وايد الذي اعتزل في ختام الموسم الماضي، من خلال سحب رقمه (3) من التداول.

وأنهى ميامي الربعين الأول والثاني بنتيجة 82-52، ليحقق رقماً قياسياً للفريق على صعيد النقاط في الشوط الأول، قبل ان يخصص الاستراحة لتكريم وايد (38 عاما) ورفع قميصه في قاعة "أميركان آيرلاينز أرينا".

ويعد وايد من أبرز اللاعبين في تاريخ ميامي، وساهم في قيادته إلى الفوز بلقب الدوري ثلاث مرات، ويتصدر الإحصاءات التاريخية لهيت على صعيد عدد المباريات والنقاط والتمريرات الحاسمة وسرقة الكرات.

واختار وايد توجيه تحية لأسطورة اللعبة كوبي براينت الذي قضى الشهر الماضي مع ابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في تحطم مروحية.

وقال النجم السابق "كوبي قال إن الأهم هو محاولة إلهام الآخرين من أجل أن يكونوا عظماء في كل ما يحاولون القيام به (...) آمل في ان أكون قد تمكنت من إلهامكم"، متابعا "شكرا لجعلي جزءا من إرثكم".

وفي بقية المباريات، تغلب أتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 111 - 107، وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 112-104، وبروكلين نتس على تشارلوت هورنتس 115-86.

