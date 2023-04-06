ميلووكي يضمن الصدارة العامّة للدور المنتظم

وفيما أريح نجم الفريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، سجل بوبي بورتيس 27 نقطة و13 متابعة ولاعب الارتكاز بروك لوبيز 26 نقطة لباكس الذي حصد فوزه الـ58 مقابل 22 خسارة، في صدارة منطقته الشرقية والدوري.

وتعني الصدارة امتلاك ميلووكي أفضلية الأرض في أي سلسلة يخوضها ضمن الأدوار الاقصائية.

ورغم غياب يانيس، فرض ميلووكي أفضليته نظراً لعمق تشكيلته وتوازن لعبه الهجومي.

وتحمل الموزع جرو هوليداي مهمة صناعة اللعب، فأنهى المباراة برصيد 20 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات، وأضاف جيفون كارتر 16 نقطة.

وفيما كان متخلفاً 51-61 في الربع الثالث، قلب ميلووكي الطاولة على ضيفه بسلسلة من 15 نقطة متتالية دون أي رد لخصمه، فتقدم 66-61.

السلبية الوحيدة في أمسية فريق المدرب مايك بودنهولز كانت إصابة كريس ميدلتون الذي خاض 9 دقائق فقط قبل أن يخرج مصاباً بركبته.

قال بودنهولزر "إنها انتكاسة للألم الذي كان يعانيه طوال الموسم".

وسيكون بمقدور باكس إراحة لاعبيه في آخر مباراتين من الدور المنتظم، قبل انطلاق الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) في 15 نيسان/أبريل الجاري.

قال بورتيس بعد الفوز "بطبيعة الحال، سيكون هناك صعود وهبوط في 82 مباراة من الدور المنتظم.. لكن المفتاح كان التكاتف، الحفاظ على عاداتنا يومياً، العمل على الكيميائية بيننا، ونأمل في نقل ذلك إلى الأدوار الاقصائية".

ولن يُحدَّد خصم ميلووكي في البلاي أوف حتى انتهاء مباريات الملحق الأسبوع المقبل.

وضمن بوسطن سلتيكس وصافة المنطقة الشرقية، بفوزه على ضيفه تورونتو رابتورز 97-93، بفضل 25 نقطة و11 متابعة لجايلن براون و29 نقطة لمالكولم بروغدون، في ظل غياب نجمه جايسون تايتوم.

ويعني فوز بوسطن أن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سينهي الدور المنتظم في المركز الثالث ضمن الشرقية.

وسيلاقي فيلادلفيا مبدئياً في الدور الأول من الأدوار الاقصائية بروكلين نتس الذي ضمن نظرياً المركز السادس في الشرقية، بفوزه على ديترويت بيستونز 123-108.



كليبرز يسقط ليكرز



وفي المنطقة الغربية، ضمن دنفر ناغتس الصدارة بعد خسارة مطارده ممفيس غريزليز على أرض نيو أورليانز بيليكانز 131-138 بعد التمديد، رغم تسجيل جارين جاكسون جونيور أربعين نقطة.

ويملك دنفر 52 فوزاً و27 خسارة مقابل 50 فوزاً و30 خسارة لممفيس.

ويخيّم الغموض على مسار لوس أنجليس ليكرز بعد خسارته على أرض جاره لوس أنجليس كليبرز 118-125.

بعد فوز صعب ومرهق على أرض يوتا جاز بعد التمديد الثلاثاء، تأخر ليكرز معظم فترات مواجهته مع كليبرز.

تقدّم كليبرز 15-3 مبكراً، قبل أن يعادل ليكرز، بيد أن المضيف وسّع الفارق إلى 24 نقطة في الربع الثالث.

كان النجم المخضرم ليبرون جيمس أفضل المسجلين لدى ليكرز مع 33 نقطة، فيما سجل للفائز نورمان باول 27 نقطة وكواي لينارد 25.

ووضعت الخسارة ليكرز خارج المراكز الستة الأولى المؤهلة مباشرة إلى البلاي أوف، إذ يحتل المركز السابع راهناً بالتساوي مع بيليكانز (41-39)، مقابل رصيد 42-38 لكل من كليبرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.

وأبقى دالاس مافريكس على آماله بالتأهل إلى الملحق، بفوزه على ساكرامنتو كينغز 123-119 في تكساس.

سجل كايري إرفينغ 31 نقطة لدالاس والسلوفيني لوكا دونتشيتش 29، ليتساوى برصيد 38 فوزاً و42 خسارة مع أوكلاهوما سيتي عاشر الغربية.

قال إرفينغ "لا ينتهي الأمر حتى ينتهي الأمر. يجب أن نحتفظ بذهنيتنا حتى الرمق الأخير".

تابع "مصيرنا ليس بين أيدينا، لكن بمقدورنا السيطرة على مجهودنا".