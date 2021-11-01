ميلووكي يسقط من جديد وطرد "المشاغب" دورانت

كما هي الخسارة الرابعة لميلووكي مقابل 3 انتصارات منذ مطلع الموسم الحالي.

واعتمد يوتا، متصدر المنطقة الغربية بـ5 انتصارات مقابل خسارة واحدة، على دونوفان ميتشل والعائد مايك كونلي ليخرج فائزاً بعد ان سجل الاول 28 نقطة والثاني 20 نقطة.

أما في صفوف الخاسر فكان النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أفضل المسجلين مع 25 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

لم يتخلف يوتا جاز إطلاقاً في المباراة ونجح في إحدى مراحلها في التقدم على أصحاب الأرض بفارق 17 نقطة قبل أن يقلص ميلووكي الفارق إلى 4 نقاط أواخرها.

تقدم جاز 99-87 قبل نحو 3 دقائق من نهاية المباراة لكن باكس قلص الفارق بتسجيل غرايسون الن لثلاثيتين متتاليتين قبل أن يضيف تاناسيس انتيتوكونمبو شقيق يانيس سلة مقلصاً النتيجة الى 99-95 قبل نهاية المباراة بـ99 ثانية.

لكن سرعان ما سجل ميتشل سلة ليمهد الطريق أمام فوز يوتا. وقال ميتشل "لكن سددنا على السلة بفعالية في الأوقات الحاسمة. لقد واجهنا بطل الموسم الماضي الذي لم يستسلم عندما تخلف بفارق 15 نقطة".

وكان يوتا تعرض لخسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام شيكاغو بولز السبت. وقارن ميتشل بين المباراة ضد شيكاغو وميلووكي بقوله "كان الأمر مختلفاً تماماً، في مواجهة شيكاغو عندما تم الضغط علينا لم نكن جاهزين خلافاً للمباراة ضد ميلووكي".



دورانت المشاغب

وتغلب بروكلين نتس على ديترويت بيستونز بسهولة 117-91 في مباراة سجل فيها نجمه جيمس هاردن "تريبل دابل" مع 18 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات وقد نجح في تحقيق هذا الانجاز للمرة التاسعة والخمسين في مسيرته ليحتل المركز الثاني في هذا المجال في الدوري الأميركي بعد لاري بيرد نجم بوسطن سلتيكس في الثمانينات. كما أنه بات أفضل لاعب في تاريخ نتس في هذا المجال أيضاً مع 13 "تريبل دابل".

وأضاف كيفن دورانت 23 نقطة قبل أن يطرد من المباراة بعد أن وجه كوعاً إلى وجه منافسه كيلي اولينيك قبل نهاية الربع الثالث بثلاث دقائق و23 ثانية.

وكانت رابطة الدوري الأميركي في كرة السلة غرمت دورانت مبلغاً مقداره 25 ألف دولار لرميه الكرة في مدرجات ملعب "باركلي سنتر ارينا" يوم الجمعة.

رمية "طائشة" تُكلف دورانت 25 ألف دولار



وأنهى دورانت المباراة قبل ثلاثة أيام ضد أنديانا بايسزر (105-98) بتسجيله 22 نقطة و11 متابعة في 37 دقيقة لعب وقد عوقب لخطأ ارتكب عليه قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق و40 ثانية، لكن بدل أن يعطي الكرة إلى الحكم سددها في المدرجات.

واعتبر حكم المباراة شون رايت بأن تصرف دورانت كان يستوجب الطرد لكنه أكمل المباراة وقال في هذا الصدد "في لحظة تصرف دورانت، ظن المراقب الذي اتخذ القرار بأن تسديد الكرة في المدرجات لم يكن قوياً. لكن بعد مراجعة اللقطة على الفيديو تبين بأن دورانت سدد الكرة بعنف وكان يستحق الطرد".

وتغلب لوس أنجليس ليكرز على هيوستن روكتس 95-85. لعب أربعة لاعبين دوراً أساسياً في الفوز حيث سجل كارميلو أنتوني 23 نقطة وراسل وستبروك 20 نقطة وانتوني ديفيس 16 نقطة و13 متابعة وليبرون جيمس مع 15 نقطة.

وتغلب دالاس مافريكس على ساكرامنتو كينغز 105-99 بفضل تألق نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات. في حين كان ريتشون هولمز أفضل مسجل في صفوف ساكرامنتو مع 22 نقطة و13 متابعة.

وفاز تشارلوت هورنتس على بورتلاند ترايل بلايزرز 125-113 بفضل 27 نقطة للاميلو بول و26 لكيلي أوبري.