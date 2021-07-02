ميلووكي يستعيد التقدّم على أتلانتا 3-2

وسجل بروك لوبيز 33 نقطة، وجرو هوليداي 25 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فيما أنهى كريس ميدلتون المباراة مع 26 نقطة و13 مرتدة لباكس، الذي انتزع الصدارة وبات على بُعد فوز واحد خارج أرضه لبلوغ نهائي الـ "NBA".

تحقق فوز ميلووكي من دون هدافه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي خرج في المباراة الرابعة بسبب إصابة في الركبة، غير أنه شاهد المباراة ودعم زملاءه من مقاعد البدلاء.

وتعرض أفضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2019 و2020 للإصابة عقب اصطدام قوي مع لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا حيث سقط على الأرض وأمسك بركبته لفترة من الوقت، قبل أن يخرج من الملعب ويعود إلى غرفة الملابس وهو يعرج بمساعدة شقيقه ثاناسيس.

وفي غياب النجم النيجيري الأصل البالغ 26 عاماً، سجل أربعة لاعبين بدأوا أساسيين أكثر من 20 نقطة.

وقال لوبيز "خرجنا الليلة وبذلنا قصارى جهدنا للسيطرة على طرفي الملعب. لقد قمنا بعمل رائع باللعب معاً. عندما يسجل الجميع ويقوم الجميع بعملهم، يكون الأمر صعباً بالنسبة لدفاع الفريق المقابل".

وتُلعب المباراة المقبلة السادسة في السلسلة يوم السبت في أتلانتا. وسيواجه الفائز في هذه السلسلة فريق فينكس صنز الذي أقصى لوس أنجليس كليبرز الأربعاء ليبلغ الدور النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

ومقابل غياب أنتيتوكونمبو عن باكس، افتقد هوكس لنجمه تراي يونغ للمباراة الثانية على التوالي، لإصابة في قدمه تعرض لها في المباراة الثالثة عندما داس على قدم الحكم.



مباراة حياة أو موت



وسجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 28 نقطة لهوكس، فيما أحرز زميلاه جون كولينز ودانيلو غاليناري 19 نقطة، مع 17 نقطة للو وليامس.

لكن هوكس بات في موقف صعب يحتاج فيه إلى الفوز بالمباراة السادسة لإرغام ميلووكي على خوض مباراة سابعة فاصلة، وإلاّ فسيودّع المنافسات.

وقال مدرب أتلانتا نايت ماكميلان "كانوا أكثر جاهزية بدنياً. لقد صدمونا ولم نتمكن من التعافي سريعاً".

وكان ماكميلان تحدث إلى الفريق في غرفة الملابس بعد المباراة الخامسة، وأخبرهم بأن المباراة المقبلة هي حياة أو موت.

وقال "هذا موسم من مباراة واحدة الآن. لا يزال هناك الكثير من كرة السلة لنلعبها. يجب أن نعود إلى ملعبنا ونقوم بالعمل اللازم. الأمر بهذه البساطة".

على المقلب الفائز، أشاد مدرب باكس مايك بادنهولزر بالطريقة التي لعب فيها لوبيز في المباراة الخامسة.

وقال "كانت فرصة عظيمة له للحصول على الكرة أكثر واستخدامه أكثر قليلاً. لقد مرّ بوقت صعب. لقد قدم مجهوداً شاملاً مثيراً للإعجاب".

وبدأ باكس بداية قوية، وتقدم بما يصل إلى عشرين نقطة في الربع الأوّل، قبل أن يعود هوكس مجدداً ليقلص الفارق إلى أقل من عشر نقاط مع نهاية الشوط الأول.

وتقدم ميلووكي 12-5 في الدقائق الثلاث الأولى، ثم أحرز لوبيز سلة ساحقة بعد تمريرة من هوليداي لتعزيز النتيجة 30-10 قبل نحو ثلاث دقائق من نهاية الربع الأول.

وعاد أتلانتا وتسلم زمام الأمور في الربع الثاني وتقدم على ميلووكي 34-29، ليقلص الفارق في الشوط الأول.

وسجل باكس تسع نقاط توالياً في نهاية الربع الثالث ومع بداية الرابع، فيما لم يتمكن هوكس بعدها من تقليص الفارق إلى أقل من عشر نقاط.



