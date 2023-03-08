ميلووكي يحكم قبضته على الصدارة

وتقدّم باكس في صدارة الترتيب باستعراض هجومي شهد مشاركة في التسجيل من بروك لوبيس وكريس ميدلتون وجيفون كارتر.

وأنهى لوبيس المباراة برصيد 26 نقطة، بينما سجل ميدلتون وكارتر 24 نقطة لكل منهما مع ميلووكي.

كما سجّل كل من بوبي بورتيس، جاي كراودر، وجو إنغلز أكثر من عشر نقاط لباكس.

إمبيد يواصل التهديف



في مينيابوليس، حقّق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراً ثالثاً متتالياً بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 117-94.

وسجل جويل إمبيد 39 نقطة أمام فريق مينيسوتا الذي عانى هجومياً.

وسدد إمبيد 13 كرة من أصل 22 من المسافة القريبة، مع أربع رميات ثلاثية صائبة وتسع رميات حرة صحيحة.

مع إراحة جيمس هاردن، قدّم تايريز ماكسي مرة أخرى دعماً هجومياً مع 27 نقطة، بينما أحرز توبياس هاريس عشر نقاط و11 نقطة لديانتوني ميلتون.

وتصدر أنتوني إدواردز قائمة المسجّلين لدى مينيسوتا مع 32 نقطة، فيما لم يحرز أي لاعب أساسي آخر في الفريق أكثر من سبع نقاط.

وانتهت سلسلة انتصارات نيويورك نيكس مفاجئ في "ماديسون سكوير غاردن" بهزيمة أمام شارلوت هورنتس المتواضع 112-105.

وفي مباراة أخرى، سجّل ستيفن كوري 40 نقطة لغولدن ستايت ووريرز في مباراته الثانية فقط منذ عودته من الإصابة، لكنه لم يستطع منع بطل الدوري الأميركي للمحترفين من السقوط أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 137-128.



