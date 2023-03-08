English
العربية
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ميلووكي يحكم قبضته على الصدارة

من قبل

لم يتأثر ميلووكي باكس بغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب الإصابة، فأحكم قبضته على صدارة ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة بفوزه على أورلاندو ماجيك 134-123.

reuters

وتقدّم باكس في صدارة الترتيب باستعراض هجومي شهد مشاركة في التسجيل من بروك لوبيس وكريس ميدلتون وجيفون كارتر.

وأنهى لوبيس المباراة برصيد 26 نقطة، بينما سجل ميدلتون وكارتر 24 نقطة لكل منهما مع ميلووكي.

كما سجّل كل من بوبي بورتيس، جاي كراودر، وجو إنغلز أكثر من عشر نقاط لباكس.

إمبيد يواصل التهديف 
              
في مينيابوليس، حقّق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراً ثالثاً متتالياً بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 117-94.

وسجل جويل إمبيد 39 نقطة أمام فريق مينيسوتا الذي عانى هجومياً.

وسدد إمبيد 13 كرة من أصل 22 من المسافة القريبة، مع أربع رميات ثلاثية صائبة وتسع رميات حرة صحيحة.

مع إراحة جيمس هاردن، قدّم تايريز ماكسي مرة أخرى دعماً هجومياً مع 27 نقطة، بينما أحرز توبياس هاريس عشر نقاط و11 نقطة لديانتوني ميلتون.

وتصدر أنتوني إدواردز قائمة المسجّلين لدى مينيسوتا مع 32 نقطة، فيما لم يحرز أي لاعب أساسي آخر في الفريق أكثر من سبع نقاط.

وانتهت سلسلة انتصارات نيويورك نيكس مفاجئ في "ماديسون سكوير غاردن" بهزيمة أمام شارلوت هورنتس المتواضع 112-105.

وفي مباراة أخرى، سجّل ستيفن كوري 40 نقطة لغولدن ستايت ووريرز في مباراته الثانية فقط منذ عودته من الإصابة، لكنه لم يستطع منع بطل الدوري الأميركي للمحترفين من السقوط أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 137-128.                
                  
 

ميلووكي باكس أورلاندو ماجيك الدوري الأميركي للمحترفين
السابق كافالييرز يلحق الخسارة الثالثة
اقرأ
كافالييرز يلحق الخسارة الثالثة تواليا بسلتيكس
التالي
-

آخر الأحداث

>