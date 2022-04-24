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دوري أبطال آسيا

الدوري الأميركي للمحترفين

ميلووكي على بعد فوز من التأهل على حساب شيكاغو

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بات حامل اللقب ميلووكي باكس قاب انتصار واحد من العبور إلى نصف نهائي الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأميركية بفوزه على شيكاغو بولز 119-95 الأحد بفضل لاعبه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

REUTERS

وبالتالي، يمكن لباكس الذي صار متقدماً 3-1 في سلسلة مباريات الدور الأول، أن يحسم الأمور في حال تغلّبه على شيكاغو في المباراة المقبلة. 

وأنهى أنتيتوكونمبو، المباراة برصيد 32 نقطة و17 متابعة و7 تمريرات حاسمة، إضافة إلى تفوّق باكس في الرميات الثلاثية ودفاعياً على بولز.

وفي غياب كريس ميدلتون الذي يعاني من إصابة في الركبة اليسرى تعرض لها خلال المباراة الثانية، كان جرو هوليداي مع 26 نقطة، و7 تمريرات حاسمة فعالاً في المباراة، إضافة إلى غرايسون ألين الذي سجّل 27 نقطة من مقاعد الاحتياط.

من جهة بولز، كان زاك لافين أفضل المسجّلين في الفريق مع 24 نقطة إلى جانب ديمار ديروزان (23)، لكن من دون جدوى لتجنّب الخسارة.
 

ميلووكي باكس شيكاغو بولز يانيس أنتيتوكونمبو
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