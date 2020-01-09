ميلووكي باكس يضاعف معاناة ووريرز

تحوّل غولدن ستايت ووريرز من أفضل فريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في العقد الماضي إلى فريق منهك وضعيف، وذلك مقابل صعود نجم ميلووكي باكس الذي يعيش أفضل أيامه منذ السبعينات بقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

واستمرت محن ووريرز الذي وصل إلى النهائي في جميع المواسم الخمسة الماضية وتوّج باللقب ثلاث مرات، بتلقيه هزيمته الثلاثين في 39 مباراة على يد ضيفه باكس المتصدّر الحالي للمنطقة الشرقية والترتيب العام الأربعاء بنتيجة 98-107.

وبعد أن هيمن على المنطقة الغربية في المواسم الخمسة الماضية، يجد فريق المدرّب ستيف كير نفسه في ذيل الترتيب وصاحب ثاني أسوأ سجل في الدوري خلف أتلانتا هوكس (9 انتصارات و30 هزيمة)، متأثراً بإصابة نجميه ستيفن كوري وكلاي طومسون ورحيل النجم الآخر كيفن دورانت.

وفي المقابل، يعيش باكس أفضل أيامه منذ أوائل السبعينات حين توج بطلاً للمرة الأولى والأخيرة عام 1971 ووصل إلى نهائي الدوري عام 1974 حين كان يلعب ضمن المنطقة الغربية (خسر حينها أمام بوسطن سلتيكس).

ويدين باكس بهذه النهضة إلى نجمه اليوناني أنتيتوكونمبو الذي قدم مباراة كبيرة أخرى ولعب الدور الأساسي في الفوز الثالث والثلاثين لفريقه من أصل 39 مباراة، وذلك بتسجيله 30 نقطة مع 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم كريس ميدلتون بـ21 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة وإيريك بليدسو وبروك لوبيز بـ16 و12 نقطة توالياً.

وعاد باكس سريعاً إلى سكة الفوز بعد أن توقف مسلسل انتصاراته الإثنين عند 5 مباريات على التوالي بخسارته أمام سان أنطونيو سبيرز 104-126، حتى وإن تحقق ذلك بصعوبة ضد فريق يعاني الأمرين بحسب ما أفاد مدربه مايك بودنهولتسر، بالقول "في بعض الأحيان، يتوجب عليك إيجاد الطريقة لحسم المباريات البشعة وأنا فخور بالمجموعة لنجاحها في تحقيق ذلك. قمنا بما يكفي للفوز".

ومن جهة أصحاب الأرض الذين تلقوا هزيمتهم السادسة توالياً وسقطوا للمرة الثالثة عشرة في ملعبهم من أصل 21 مباراة، فلم يصل أي من لاعبيهم إلى العشرين نقطة وكان أفضلهم أليك بوركس الذي سجل 19 نقطة مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة في غضون 26 دقيقة فقط، وأضاف كل من داميون لي وغلين روبنسون 15 نقطة مع 7 متابعات للثاني.

وكان كير الذي غرم بمبلغ 25 ألف دولار بسبب إهانته الحكم إثر طرده في الربع الثاني من مباراة الإثنين في ملعب ساكرامنتو كينغز، راضياً إلى حد ما عن الأداء الذي قدمته تشكيلته الشابة في الشوط الثاني، موضحاً "وتيرتنا لم تكن جيدة في الشوط الأول لكننا تحسنا في الثاني"، مشيداً بباكس "الفريق الرائع. من الواضح أنهم أفضل فريق في الدوري وأفضل دفاع في الدوري".

ووصيف كير فريقه بـ "البحار المخمور الذي يملك مبلغ خمسين دولاراً في جيبته. سنقوم بصرفه حتى ينتهي وبعدها سنرى ما سنفعل انطلاقاً من هناك"، في إشارة إلى افتقاده للحلول في ظل غياب كيري الذي أصبح قريباً من العودة بعد تعافيه من كسر في يده تعرض له في المباراة الرابعة لفريقه هذا الموسم، وتومسون المرجّح عدم مشاركته هذا الموسم بسبب إصابة تعرض لها في ركبته اليسرى خلال نهائي الموسم المنصرم أمام تورونتو رابتورز.

يوكيتش يتفوّق على دونتشيتش

وعلى ملعب "أميريكن إيرلاينز ترافل سنتر"، تفوق الصربي نيكولا يوكيتش على السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد دنفر ناغتس للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 107-106، بتسجيله سلة الحسم قبل 7.9 ثانية على صافرة النهاية.

وتألق يوكيتش في الشوط الثاني الذي سجل فيه 26 من مجمل نقاطه الـ33، وأضاف أيضاً 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة ليقود دنفر إلى فوزه السادس والعشرين في 37 مباراة، فيما مني دالاس الذي يستضيف الجمعة متصدر المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز، بهزيمته الـ14 في 37 مباراة.

وبعد أن حقق أفضل مباراة في مسيرته من ناحية النقاط بتسجيله 47 الإثنين في المباراة التي فاز بها فريقه على أتلانتا هوكس، انتظر يوكيتش حتى آخر 4.31 دقيقة من الشوط الأول ليسجل نقاطه الأولى في اللقاء، لكنه تألق في الشوط الثاني ما سمح له بحسم المواجهة مع دونتشيتش الذي عانى بشكل خاص من خارج القوس (محاولة واحدة ناجحة من أصل ثماني)، لكنه كان رغم ذلك قريباً من الـ"تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

وبدا دالاس في طريقه لحسم اللقاء بعد أن كان متقدماً 106-101 في الثواني الأخيرة، لكن يوكيتش سجل سلة ثم أتبعها برميتين حرتين ليقلص الفارق 105-106 مع بقاء 87 ثانية على النهاية، قبل أن يقول كلمته في الوقت القاتل، ثم نجح دنفر بعدها في إجبار دونتشيتش على التمرير عوضاً عن محاولة التسديد، لينتهي الوقت دون أن يتمكن أصحاب الأرض من التسديد.

مواجهة تاريخية بين هاردن ويونغ

وعلى الرغم من نجاحه في 9 فقط من محاولاته الـ34، بينها 4 من أصل 20 من خارج القوس، حقق جيمس هاردن الـ"تريبل دابل" الثاني له توالياً وقاد هيوستن روكتس للفوز على مضيفه الجريح أتلانتا هوكس 122-115، بتسجيله 41 نقطة (بينها 22 في الربع الأول) مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وكانت المباراة تاريخية لأن نجم هوكس الواعد تراي يونغ الذي يخوض موسمه الثاني فقط في الدوري، حقق أيضاً "تريبل دابل" بتسجيله 42 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح وهاردن أول لاعبين في تاريخ الدوري يحققان "تريبل دابل" بأربعين نقطة أو أكثر في مباراة واحدة بحسب شركة "إيلياس سبورتس" المتخصصة بإحصاءات الدوري.

وفي أبرز المباريات الأخرى، احتاج تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى شوط إضافي لتخطي مضيفه تشارلوت هورنتس 112-110 بفضل تيرينس ديفيس الذي تألق في مباراته الأولى في الدوري كأساسي (23 نقطة مع 11 متابعة)، والإسباني سيرج إيباكا الذي سجل رميتين حرتين في آخر 5.1 ثانية من الشوط الإضافي وأنهى اللقاء بـ23 نقطة مع 11 متابعة.

وتغلب سان أنطونيو سبيرز على مضيفه بوسطن سلتيكس 129-114 بفضل ثلاثين نقطة من ديمار ديروزن، وأورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 123-89، ونيو أورليانز بيليكانز على شيكاغو بولز 123-108، ويوتا جاز على نيويورك نيكس 128-104.