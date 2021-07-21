ميلووكي باكس يتوج بطلاً للدوري الأميركي للمحترفين

واللقب هو الثاني في تاريخ باكس بعد الأول عام 1971.

بدأ ميلووكي باكس المواجهة الحاسمة بقوة وتقدم في الربع الأول 29-16 بفضل تألق يانيس أنتيتوكونمبو وبوبي بورتيس.

وفي الربع الثاني انتفض فينيكس صنز واكتسح باكس صاحب الأرض (13-31) فأنهى الشوط الأول متقدماً (42-47).

وتواصلت الإثارة والندية في الربع الثالث الذي تقدم فيه باكس (35-30) لتصل النتيجة إلى تعادل مثير (77-77)، وفي الشوط الرابع والأخير سيطر تماماً باكس على الأمور وسط فرحة جنونية من جماهيره، وانتهى الشوط الرابع لصالح أنتيتوكونمبو وزملائه (28-21) فحسم ميلووكي باكس المباراة واللقب التاريخي لصالحه بعد غياب 50 عاماً.

وكعادته تألق المحترف اليوناني أنتيتوكونمبو وكان الأكثر تسجيلاً في فريقه برصيد 50 نقطة كما أنه كان الأكثر استحواذا على الكرة برصيد 13 مرة، فيما كان جرو هوليداي هو الأفضل على صعيد التمريرات الحاسمة في باكس برصيد 13 تمريرة.

