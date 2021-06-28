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بطولة أمم أوروبا 2020

الدوري الأميركي للمحترفين

ميلووكي باكس يتقدم على أتلانتا في نهائي الشرقية

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سجّل الثنائي كريس ميدلتون واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 71 نقطة وقاد ميلووكي باكس إلى العودة والفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 113-102 الأحد، والتقدم في 2-1 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

REUTERS

وزرع ميدلتون 20 من نقاطه الـ38 في الربع الأخير مضيفاً 11 متابعة وسجّل يانيس 33 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لينتزع ميلووكي فوزاً ثميناً من أرض أتلانتا أمام 16600 متفرج على ملعبه ستايت فارم أرينا.
 
وتخلف ميلووكي بفارق 5 نقطة في الربع الأول وانتظر حتى الربع الثالث ليتقدم في المباراة، لكنه كان حاسما في الخط المستقيم الأخير، مسجلاً 25-7 في ظل تألق كبير لميدلتون.

ولدى أتلانتا، سجل النجم الشاب تراي يونغ 35 نقطة لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة، فيما أضاف الإيطالي المخضرم دانيلو غاليناري 18 نقطة.
                  
كاحل يونغ "مؤلم"
 
وبدأ هجوم هوكس يتراجع، خصوصاً بعد اصابة جديدة تعرض لها يونغ في كاحله الأيمن في نهاية الربع الثالث عندما داس على قدم حكم المباراة. عاد إلى المواجهة بعد ثلاث دقائق على بداية الربع الأخير.

وفيما يبلغ معدل تمريرات يونغ الحاسمة 9,9 في الأدوار الاقصائية، اكتفى بأربع الأحد، ولم يكن قادراً على فرض أسلوب لعبه برغم غزارة نقاطه.

واستهل هوكس المباراة بسرعة متقدماً 25-14 قبل نحو أربع دقائق على انتهاء الربع الأول حيث سجل يونغ 10 نقاط.

سيطر أتلانتا على اللعب معظم فترات الشوط الأول حيث وصل تقدمه إلى 15 نقطة.

لكن باكس عادل 56-56 في كرته الأخيرة ضمن الشوط الأول، عندما زرع بات كوناوتون ثلاثية بعيدة المدى بعد تمريرة من جرو هوليداي.

وتقدم باكس في وقت متأخر من الربع الثالث، بسلة من بوبي بورتيس.

وبعد أن لعب يانيس دوراً حاسماً في الابقاء على آمال ميلووكي، حمل ميدلتون المشعل في الربع الأخير مسجلاً السلة تلو الأخرى في نهاية المباراة.
                  
                  
 

أتلانتا هوكس ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين يانيس أنتيتوكونمبو
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