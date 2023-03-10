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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ميلووكي باكس يتفوق على بروكلين نتس

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حقق ميلووكي باكس الفوز على ضيفه بروكلين نتس 118-113 رغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

reuters

في مليووكي، تألق بروك لوبيز بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات و9 اعتراضات دفاعية "بلوك"، ليقود باكس الى تعزيز صدارته وذلك بمساعدة بوبي بورتيس الذي سجل 28 نقطة مع 13 متابعة.

وافتقد باكس خدمات نجمه أنتيتوكونمبو للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة بسبب إصابة في اليد اليمنى.

وفي ممفيس ومن دون نجمه جا مورانت الذي غاب للمباراة الثالثة توالياً كإجراء تأديبي بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي، قدم غريزليز بداية هائلة بعدما سجل 48 نقطة في الربع الأول في طريقه لاكتساح ووريرز 131-110.

وبفضل جهود تايوس جونز (22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة) وجارين جاكسون (21 مع 9 متابعات) وديموند باين (21 نقطة)، عاد غريزليز إلى سكة الانتصارات.

وفي المباريات الأخرى، فاز إنديانا بايسرز على هيوستن روكتس 134-125 بعد شوط إضافي، تشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 113-103، ويوتا جاز على أورلاندو ماجيك 131-124.

                  
                  
 

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