ميلووكي باكس أوّل المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية

وضرب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بقوّة مسجلاً 36 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، ليحقق باكس فوزه الخمسين هذا الموسم مقابل 19 خسارة في صدارة المنطقة الشرقية والدوري.

وبرز لدى الفائز أيضاً لاعب الارتكاز بروك لوبيز (21 نقطة و10 متابعات).

لكن باكس احتاج إلى عودة قوية في آخر سبع دقائق، عندما سجّل 24 نقطة مقبل 9 لخصمه الذي قلّص الفارق إلى 92-95 قبل آخر 9 دقائق.

وكان ديفن بوكر أفضل مسجّل لدى صنز (30 نقطة)، وأضاف لاعب الارتكاز دي أندي أيتون 16 نقطة.

وتواصلت متاعب متصدر المنطقة الغربية دنفر ناغتس، بتعرّضه لخسارة رابعة توالياً على أرض تورونتو رابتورز 110-125.

وأبقى فريد فان فليت على آمال تورونتو (33-36) بالتأهل إلى البلاي أوف، بتسجيله 36 نقطة بينها 8 ثلاثيات و7 تمريرات حاسمة.

وجّه تورونتو انذاراً مبكراً لخصمه عندما سجّل 49 نقطة في الربع الأول، وهو رقم قياسي للنادي. ورغم تقليص دنفر الفارق إلى ست نقاط في الربع الأخير إلا ان حامل لقب 2019 نجح في كبح جماح ضيفه.

ليكرز على طريق التأهل؟



وبعد خسارته الأحد ضد نيويورك نيكس، استعاد لوس أنجليس ليكرز نسق الفوز، بتغلبه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 123-108.

وفي ظل غياب الأسطورة ليبرون جيمس المصاب، لعب أنتوني ديفيس دور القائد بتسجيله 35 نقطة و17 متابعة، فيما ضرب ماليك بيزلي بقوّة من خارج القوس مسجلاً 7 رميات من 12 محاولة، رافعاً رصيده في المباراة إلى 24 نقطة.

وأبقى الفوز ليكرز في دائرة التأهل إلى الأدوار الاقصائية، رافعاً رصيده إلى 34 فوزاً و35 خسارة في المركز العاشر ضمن ترتيب المنطقة الغربية، وذلك قبل أربعة أسابيع على انتهاء الدور المنتظم.

علّق ديفيس على فوز الفريق الأصفر "نحاول النجاة. جئنا إلى هنا بنية تحقيق الفوز فقط".

وكان ديفيس مصراً على تقديم أداء جيد أمام فريقه السابق، وذلك بعد تحميل نفسه مسؤولية الخسارة أمام نيكس 108-112 الأحد "الجميع قام بدوره (الاحد) باستثنائي أنا. أتحمّل المسؤولية".

تابع "لا أرغب بتاتاً بتقديم مستوى مثل تلك الليلة وأن أخذل زملائي. أردت الظهور الليلة وصناعة الفارق".

وفي بورتلاند، واصل نيويورك نيكس نسقه المتصاعد بفوزه على بلايزرز 123-107 رغم 38 نقطة، بينها 8 ثلاثيات، سجلها داميان ليلارد لصاحب الأرض.

وسجل للفائز ستة لاعبين عشر نقاط أو أكثر، تقدمهم إيمانويل كويكلي (26 نقطة و10 متابعات)، جوليوس راندل (24 نقطة و10 متابعات) وآر جاي باريت (22 نقطة).

وتابع كليفلاند كافالييرز (44-27) مطاردته لفيلادلفيا سفنتي سيسكرز (45-22) في المنطقة الشرقية، بفوزه على مضيفه تشارلوت هورنتس 120-104 في نورث كارولاينا.

