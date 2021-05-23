ميدلتون يسقط ميامي بسلة قاتلة ونتس يتفوق على سلتيكس

وحافظ ميدلتون على رباطة جأشه ليسجل السلة من المسافة المتوسطة قبل 0,5 ثانية ليمنح باكس التقدم 1-صفر ضمن منافسات المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مواجهة يتأهل فيها إلى نصف نهائي المنطقة الفريق الذي يحقق أربعة انتصارات في سلسلة من سبع مباريات ممكنة.

وفي مباريات افتتاحية أخرى للدور الأول، عادة بروكلين نتس من تأخر 12 نقطة في الربع الثاني ليفوز 104-93 على بوسطن سلتيكس.

أما في المنطقة الغربية، حقق السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش "تريبل دابل" ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على لوس انجليس كليبرز 113-103 على ملعب ستايبلس سنتر، كما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز 123-109على دنفر ناغتس.

ويسعى باكس بقيادة ميدلتون والعملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو للثأر من ميامي الذي فاز عليه في نهائي المنطقة الشرقية الموسم الماضي (4-1).

وكان نجم هيت جيمي باتلر فرض التمديد بعدما توغّل إلى السلة وسجل نقطتين معادلا النتيجة 99-99 على ملعب فايسيرف فوروم في ميلووكي.

وقال ميدلتون الذي أنهى اللقاء مع 27 نقطة، ست متابعات ومثلها تمريرات حاسمة: "إنها بداية جيدة، ارتكبنا العديد من الأخطاء وأهدرنا العديد من الرميات الحرة فيما سجلوا العديد من السلات الثلاثية بينما أهدرناها بدورنا، ولكنها بداية جيدة".

في بروكلين، سجل كيفن دورانت 32 نقطة و12 متابعة ليقود نتس للفوز، فيما أضاف كايري إرفينغ 29 وجيمس هاردن 21.

وكانت هذه المباراة التاسعة فقط هذا الموسم التي يلعب فيها ثلاثي نتس سويًا، وأقر دورانت أنهم احتاجوا للوقت للتأقلم امام 39114 مشجع على ملعب "باركلايز سنتر"، حيث نجح الفريق بتسديدة واحدة من 13 محاولة من خلف القوس في الشوط الأول.



وقال: "أعتقد اننا تسرعنا قليلاً في التسديدات باكرًا، مشجعونا كانوا في المدرجات للمرة الأولى بهذا العدد الكبير، أعتقد أنّ الادرينالين كان عاليًا".

وأحرز دونتشيتش 31 نقطة، 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة ليقود دالاس للفوز على كليبرز الذي أطاح به بعد ست مباريات في الدور ذاته الموسم الماضي.

وفي المباراة الرابعة، سجل داميان ليلارد 34 نقطة ليقود بلايزرز للفوز 123-109 على دنفر ناغتس، حيث أحرز خمس ثلاثيات من اصل 19 تسديدة ناجحة للفريق من 40 محاولة خلف القوس في الأمسية.

