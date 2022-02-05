ميتشل يعود مع جاز ويلحق الخسارة السابعة توالياً بنتس



ولم يلعب ميتشل منذ تعرضه لارتجاج دماغي حينما أصيب بضربة مرفق في رأسه خلال مواجهة لوس أنجليس ليكرز في 17 كانون الثاني/يناير.



لكنه عاد بقوة في هذه المباراة، مسجلاً ست ثلاثيات وست تمريرات حاسمة، مقدماً أداءاً رائعاً للاعب أقر بأنه "متوتر" مع استمرار عوارضه.



وقال ميتشل "كان الأمر سيئاً. الصداع والغثيان كانا سيئان للغاية"، مضيفاً عن غيابه القسري إن "الأمر كان صعباً لأننا مررنا بفترة صعبة".



ومع استمرار غياب الفرنسي رودي غوبير، سجل إريك باشال 16 نقطة، وأضاف حسن وايتسايد 15 نقطة لجاز، الذي لم يتأخر في النتيجة أبداً أمام نتس.



وكان الأخير يفتقد لاثنين من "الثلاثة الكبار"، مع استمرار تعافي كيفن دورانت وجيمس هاردن، كما غاب لاماركوس ألدريدج وجو هاريس.



وسجل كايري إيرفينغ 15 نقطة، فيما كان للناشئ كام توماس 30 نقطة هي الأعلى في مسيرته، غير أن نتس تراجع بفارق 21 نقطة مع دخول الربع الرابع من دون أي أمل في العودة.



وفي دالاس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة مع "تريبل دابل" ليقود دالاس مافريكس إلى قلب الطاولة والفوز 107-98 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.