ميامي يُسقط صنز المتصدر وانتصار ثامن تواليًا لغريزليز

حقق كل من تايلر هيرو ودانكن روبنسون أعلى رصيد له هذا الموسم مع 33 و27 نقطة تواليًا، ليقودا ميامي هيت المنقوص إلى الفوز على متصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فينيكس صنز في عقر داره 123-100 السبت، في أمسية شهدت الانتصار الثامن تواليًا لممفيس غريزليز وسقوط العديد من فرق المقدمة.

وقاد الثنائي ليلة مميزة لميامي الذي عادل رقم قياسي في النادي بتسجيله 22 ثلاثية في مباراة واحدة، ثماني منها كانت من نصيب روبنسون الذي سجل محاولتين مهمتين في الربع الأخير أحبطتا محاولة عودة لصنز.

وغاب 11 لاعبًا عن ميامي، ثالث المنطقة الشرقية، لأسباب عدة، بينهم نجمه جيمي باتلر.

كان دنفن بوكر أفضل مسجل في صنز برصيد 26 نقطة و20 لميكال بريدجز، علمًا أن الفريق اكتفى بالتسجيل بنسبة 38 في المئة في المباراة لتتوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا ويتعرض متصدر الدوري والمنطقة الغربية للخسارة التاسعة هذا الموسم مقابل 30 انتصارًا.

في لوس أنجليس، سجل جارين جاكسون 26 نقطة ليقود ممفيس غريزليز لانتصاره الثامن تواليًا، وجاء على حساب كليبيرز 123-108.

أنهى ديسموند باين المباراة مع 23 نقطة، بما فيها خمس ثلاثيات، وهو واحد من أربعة لاعبين في غريزليز سجلوا أقله 18 نقطة.

بعد بداية بطيئة لممفيس أدت الى تأخره بفارق 12 نقطة في الربع الاول، سجل الفريق 10 نقاط تواليًا باكرًا في الثاني مقابل ولا أي نقطة للخصم، قبل أن ينهي الشوط الاول متقدمًا 66-56 ولم يتأخر أبدًا في الثاني.

قال براد جونز مساعد مدرب غريزليز "أفصل ما في جارين أنه يمكن أن يلعب بعدة أساليب. عانوا كليبيرز للتعامل معه".

أضاف تايوس جونز 18 نقطة وخمس تمريرات حاسمة من جانب الفائز مقابل 18 نقطة و15 متابعة لبراندون كلارك من دكة البدلاء.

وغاب عن ممفيس جا مورانت لإصابة في الفخذ وخسروا جهود الكندي ديلون بروكس في أوائل الربع الثاني بعد أن تعرض لإصابة في كاحله.

وقال جونز "لاعبونا يثقون بأسلوبنا وببعضهم البعض. إنه أمر رائع عندما يتحدث اللاعبون عن ذلك لا المدربين".

كان ماركوس موريس أفضل مسجل في صفوف كليبيرز مع 29 نقطة، بينها أربع ثلاثيات، لكن الفريق اكتفى بعشر محاولات ناجحة من أصل 32 من خلف القوس.

وعزز ممفيس مركزه الرابع في الغربية مع 27 انتصارًا مقابل 14 هزيمة، فيما يحتل كليبيرز المركز التاسع (19-21).

ويتمتع ممفيس بثاني أطول سلسلة انتصارات في الدوري حاليًا بعد شيكاغو بولز (9)، متصدر المنطقة الشرقية.

هورنتس يفاجئ باكس



في تشارلوت، ورغم تسجيل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 43 نقطة و12 متابعة، لم تكن كافية لتجنيب ميلووكي باكس حامل اللقب ورابع الشرقية الخسارة أمام هورنتس بنتيجة 114-106.

سجل تيري روزييه 28 نقطة، فيما أضاف مايلز بريدجز 21 و8 متابعات، ليلحق هورنتس بباكس الخسارة الثالث في آخر أربع مباريات.

أضاف لاميلو بول 19 نقطة لهورنتس الذي أجبر ميلووكي على التسديد بنسبة نجاح بلغت فقط 38.9 في المئة.

كما سجل كريس ميدلتون 27 نقطة، 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة لميلووكي القادم من فوز على بروكلين نتس، ثاني الشرقية، الجمعة.

ويلتقي الفريقان مجددًا في تشارلوت الاثنين.

كما سقط يوتا جاز، ثالث الغربية، أمام مضيفه إنديانا بايسرز صاحب المركز الثالث عشر في الشرقية بنتيجة 125-113 بعد أن سجل الليتواني دومانتاس سابونيس 42 نقطة للفائز في أعلى رصيد في مسيرته، فيما أضاف لانس ستيفنسون 16 نقطة و14 متابعة من مقاعد الاحتياط.

وفي بوسطن، حقق جايلن بروان أول تريبل دابل في مسيرته مع 22 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود سلتيكس للثأر من نيويورك نيكس بفوزه عليه 99-75 بعد أن سقط ضده قبل ليلتين.

كان بوسطن أهدر تقدمًا بفارق 25 نقطة الخميس وخسر في الثانية الاخيرة ضد نيويورك بفضل ثلاثية قاتلة مع نهاية الوقت لجاي آر باريت.