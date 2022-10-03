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الدوري الأميركي للمحترفين

ميامي هيت يمدد عقد هيرو أربع سنوات

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أعلن نادي ميامي هيت المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد تمديد عقد لاعب الارتكاز تايلر هيرو لمدة أربع سنوات.

Reuters

وذكرت تقارير عدة أن قيمة الصفقة تبلغ 30 مليون دولار في الموسم مع حوافز الأداء على مدى مدة العقد والتي يمكن أن تجعل قيمتها تصل إلى 130 مليون دولار.


وقال رئيس ميامي بات رايلي "تايلر لاعب متعدد الأدوار وذو تأثير كبير ونحن متحمسون لتوقيعه على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف "أدى تحسنه كل عام منذ أن قمنا بالتعاقد معه حتى يومنا هذا. نعتقد أنه سيستمر في التحسن".

وكان تايلر البالغ من العمر 22 عامًا وقع عقده كلاعب مبتدئ في صفوف ميامي في العاشر من تموز/يوليو 2019 بعد اختياره في الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد.

بلغ الدور النهائي مع ميامي هيت في موسمه الأول معه عندما خسر أمام لوس أنجليس ليكرز عام 2020، لكنه خرج من الدور الأول للبلاي أوف في العام التالي 2021، وخسر نهائي المنطقة الشرقية هذا العام أمام بوسطن سلتيكس.

خاض تايلر 56 مباراة من أصل 66 بديلاً الموسم الماضي وحصل على جائزة أفضل لاعب احتياطي في الدوري بمتوسط 20.7 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة في 32.6 دقيقة على الملعب.

بلغ متوسط أرقامه 16.7 نقطة و4.7 متابعات و3.2 تمريرات حاسمة خلال المواسم الثلاثة التي قضاها في الدوري.

ميامي هيت تايلر هيرو
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