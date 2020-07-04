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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

ميامي هيت يغلق مقر تدريباته بعد اكتشاف إصابة ثانية في صفوفه

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أغلق نادي ميامي هيت الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مقر تدريباته في ملعب "أميركان ايرلانيز أرينا" بعد اكتشاف حالة ثانية لأحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد كما ذكرت صحيفة "صن سنتينال" في فورت لودردايل الجمعة.

AFP

وكشفت الصحيفة بأن ميامي سيواصل اخضاع لاعبيه للكشف عن وباء كوفيد-19 بشكل يومي قبل الانتقال في الثامن من الشهر الحالي إلى أورلاندو حيث ستتجمع جميع الفرق لاستئناف الدوري المحلي، لكن ميامي لن يجري تدريباته في هذا المقر من الآن وصاعدا. وانضم بالتالي إلى أندية دنفر ناغتس ولوس أنجليس كليبرز التي أوقفت تدريباتها الفردية في مقارها التدريبية بعد اكتشاف حالات ايجابية في صفوفها.

ولم يكشف ميامي هيت عن هوية الاصابة الثانية في صفوفه.

ومن المتوقع أن يستأنف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نشاطه في 30 حاليا بمشاركة 22 فريقا تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة إلى دور البلاي أوف الذي ينطلق في 17 أب/اغسطس.

                  
 

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