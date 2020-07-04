ميامي هيت يغلق مقر تدريباته بعد اكتشاف إصابة ثانية في صفوفه

وكشفت الصحيفة بأن ميامي سيواصل اخضاع لاعبيه للكشف عن وباء كوفيد-19 بشكل يومي قبل الانتقال في الثامن من الشهر الحالي إلى أورلاندو حيث ستتجمع جميع الفرق لاستئناف الدوري المحلي، لكن ميامي لن يجري تدريباته في هذا المقر من الآن وصاعدا. وانضم بالتالي إلى أندية دنفر ناغتس ولوس أنجليس كليبرز التي أوقفت تدريباتها الفردية في مقارها التدريبية بعد اكتشاف حالات ايجابية في صفوفها.

ولم يكشف ميامي هيت عن هوية الاصابة الثانية في صفوفه.

ومن المتوقع أن يستأنف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين نشاطه في 30 حاليا بمشاركة 22 فريقا تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة إلى دور البلاي أوف الذي ينطلق في 17 أب/اغسطس.





