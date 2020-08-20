فاز إنديانا بالربع الأول لكن سرعان ما عاد ميامي في الربع الثاني حاسما النصف الأول لصالحه 51-46، وكرر ميامي تفوقه في الربع الثالث بفضل تألق دونكان روبينسون الذي سجل 24 نقطة. ورغم عودة إنديانا في الربع الأخير، إلا أن ذلك لم يغير من واقع المباراة التي انتهت بفوز ميامي بفارق تسع نقاط.
ميامي هيت يحقق فوزه الثاني على إنديانا بيسرز
فاز إنديانا بالربع الأول لكن سرعان ما عاد ميامي في الربع الثاني حاسما النصف الأول لصالحه 51-46، وكرر ميامي تفوقه في الربع الثالث بفضل تألق دونكان روبينسون الذي سجل 24 نقطة. ورغم عودة إنديانا في الربع الأخير، إلا أن ذلك لم يغير من واقع المباراة التي انتهت بفوز ميامي بفارق تسع نقاط.
ميامي هيت إنديانا بيسرز الدوري الأميركي للمحترفين