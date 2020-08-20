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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ميامي هيت يحقق فوزه الثاني على إنديانا بيسرز

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حقق ميامي هيت فوزه الثاني توالياً على إنديانا بيسرز بنتيجة 109-100 ضمن سلسلة الفريقين في الأدوار الإقصائية في دوري السلة الأميركي للمحترفين الخميس.

AFP

فاز إنديانا بالربع الأول لكن سرعان ما عاد ميامي في الربع الثاني حاسما النصف الأول لصالحه 51-46، وكرر ميامي تفوقه في الربع الثالث بفضل تألق دونكان روبينسون الذي سجل 24 نقطة. ورغم عودة إنديانا في الربع الأخير، إلا أن ذلك لم يغير من واقع المباراة التي انتهت بفوز ميامي بفارق تسع نقاط.  
 

ميامي هيت إنديانا بيسرز الدوري الأميركي للمحترفين
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