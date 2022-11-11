ميامي هيت يحقق فوزاً مثيراً على تشارلوت هورنتس

وتألق في صفوف الفائز جيمي باتلر مع 35 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، في حين أضاف بام أديبايو 18 نقطة و14 متابعة.

ورغم غياب تاير هيرو للإصابة، تقدم هيت بفارق 15 نقطة في الربع الثاني، ليكرر السيناريو ذاته في الثالث.

ووصل الفارق إلى 12 نقطة قبل التوجه للربع الرابع، إلاّ أنّ هورنتس الذي سافر إلى ميامي بعد خوضه مباراة على ملعبه الأربعاء، عادل الكفة لصالحه بتسجيله 12 نقطة توالياً من دون أن ينجح صاحب الدار في تسجيل أي نقطة.

وتقدم هورنتس بفضل ثلاثية من مايسون بلاملي قبل 6:50 دقائق من النهاية، ليعود ويرفع الفارق إلى 4 نقاط قبل أن يسيطر التعادل 104-104 ويتوجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتأخر هورنتس بفارق نقطة بعد التمديد، في حين سجل غابي فينسينت رميتين حرتين لزيادة الفارق لصالح هيت قبل أن يهدر تيري روزييه رمية من خارج القوس للفريق الضيف.

وبرز كيلي أوبر عند الخاسر مع 29 نقطة، فيما أضاف روزييه 22.



يونغ يسجل 26 نقطة



في أتلانتا، فاز هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 104-95.

وقاد تراي يونغ قائمة أبرز المسجلين عند الفريق الفائز مع 26 نقطة، وأضاف كلينت كابيلا 18، إلى جانب 20 متابعة، في حين حقق الكاميروني جويل إمبيد "دابل-دابل" مع 26 نقطة و13 متابعة لسفنتي سيكسرز.

قال يونغ بعد فوز فريقه "تقدمنا بفارق كبير وشعرنا بالاسترخاء، ما سمح لهم بالعودة إلى أجواء المباراة".

وأضاف "يتعين علينا القيام بعمل أفضل لإغلاق المباريات".

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على نيو أورليانز بيليكانز 106-95، برغم غياب نجم الفائز داميان ليلارد بسبب إصابة في ربلة ساقه.

سجل جيريمي غرانت 27 نقطة والتقط 8 متابعات لبلايزرز، في حين كان الأبرز عند الفريق الخاسر زيون وليامسون مع 29 نقطة.



ودونتشيتش يكتفي بـ22



وفي واشنطن، سجل كايلي كوزما 36 نقطة وقاد فريقه ويزاردز للفوز على دالاس مافريكس 113-105.

وفي ظل غياب برادلي بيل بسبب بروتوكولات فيروس كورونا واللاتفي كريستابس بورزينغيس لإصابة في فخذه، ساعد كوزما فريقه ويزاردز على محو عجز مبكر لتحقيق فوز مقنع.

في المقابل، تألق سبنسر دينويدي لاعب ويزاردز السابق والذي قدم إلى دالاس في صفقة تضمنت رحيل بورزينغيس إلى واشنطن، بتسجيله 33 نقطة، في حين اكتفى السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ8 تسديدات ناجحة فقط من أصل 21 في طريقه إلى 22 نقطة.









