مورانت يقود ممفيس المتألق إلى تخطي يوتا جاز

وحقق مورانت تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، مسجلاً 30 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليرفع غريزليز رصيده إلى 15 فوزاً في آخر 18 مباراة.

ويبلغ معدل تسجيل مورانت 35.4 نقطة، 8.4 متابعات و8.8 تمريرات حاسمة في آخر خمس مباريات.

قال مورانت "أعتقد أن الفوز هو الأهم، لكن التريبل دابل كانت ضرورية لتحقيقه. كانت أمسية جيدة".

وكان اللاعب الذي اختير للمرة الأولى في مسيرته ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة كل النجوم (أول ستار)، قد تعملق أيضاً أمام سان أنتونو سبيرز الأربعاء، مسجلاً 41 نقطة وهو أعلى رصيد له هذا الموسم.

نجح بعشر محاولات من أصل 22، بعد تخطيه حاجز 50% بمعدل التسجيل ست مرات هذا الشهر.

وفضلاً عن تألق الموزع مورانت (22 عاماً)، سجّل للفائز البديل براندون كلارك 22 نقطة واضاف جارين جاكسون 18 وديزموند باين 17.

وبدا إيقاف مورانت مستحيلاً من قبل لاعبي يوتا جاز، خصوصاً في ظل غياب النجمين الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل.

غاب ميتشل عن مباراته السادسة توالياً بسبب ارتجاج دماغي وغوبير مرة ثالثة توالياً لاصابة بربلة ساقه.

في المقابل، كانت النقاط الـ21 لدانويل هاوس جونيور الأفضل له هذا الموسم مع يوتا جاز الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة.

أضاف مايك كونلي 15 نقطة و6 تمريرات حاسمة وكل من جوردان كلاركسون والكرواتي بويان بوغدانوفيتش 13 نقطة.

قال كونلي "نلعب بعقلية الالحاح. الشبان يقدمون كل شيء، وفي مرحلة ما سننجح. نشعر بأننا نقترب من المكانة التي كنا نحتلها سابقاً".

ويحتل ممفيس المركز الثالث في المنطقة الغربية مع 34 فوزاً و17 خسارة ويوتا الرابع (30-20).



يوكيتش يلمع

في أريزونا، سجّل كريس بول 21 نقطة، 14 تمريرة حاسمة و10 متابعات (تريبل دابل)، ليحقق فينيكس صنز متصدر الدوري تاسع فوز توالياً على حساب مينيسوتا تيمبروولفز 134-124.

وتألق أيضاً ديفن بوكر مع 29 نقطة و9 تمريرات حاسمة للفائز، فيما زرع كاميرون جونسون خمس رميات ثلاثية ضمن 23 نقطة سجلها.

في المقابل، كان أنتوني إدواردز الأفضل مع مينيسوتا مع 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة وأضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 23 نقطة و9 متابعات والبديل ماليك بيزلي 26 نقطة.

وتخلّف مينيسوتا بفارق 12 نقطة في الربع الثالث، لكنه قلّصه إلى أربع (108-112) قبل سبع دقائق من نهاية الوقت.

ردّ صنز بسلسلة 14-5 ليتقدم بفارق 13 نقطة قبل أربع دقائق على النهاية ليسير على درب الفوز.

تريبل دابل آخر سجله العملاق نيكولا يوكيتش، عندما قاد دنفر ناغتس إلى فوزه الرابع توالياً على حساب مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 116-105.

أنهى الصربي المباراة برصيد 29 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليحقق دنفر فوزه الثالث خارج ملعبه ضمن سلسة من ست مباريات.

كما سجل للفائز الذي يحتل المركز السادس في المنطقة الغربية، بعد فوزه تسع مرات في آخر 12 مباراة، أرون غوردون 20 نقطة وبرين فوربس 14.

وفي تشارلوت، سجل مايكل بريدجز 26 نقطة وإيش سميث 22 ليقودا هورنتس إلى الفوز على لوس أنجليس ليكرز 117-114.

خاض ليكرز المباراة دون نجمه المخضرم ليبرون جيمس الغائب مرة ثانية توالياً لاصابة في ركبته، بالإضافة إلى أنتوني ديفيس، فسجل الموزع المخضرم راسل وستبروك 35 نقطة والبديل كارميلو أنتوني 19.

وحقق ميلووكي باكس حامل اللقب الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 123-108، حيث سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 38 نقطة و13 متابعة.

أما ميامي هيت، متصدر المنطقة الشرقية (32-17)، ففاز على أرضه على لوس أنجليس كليبرز 121-114، بفضل 26 نقطة من نجمه جيمي باتلر.

