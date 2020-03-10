منع الصحفيين من غرف اللاعبين في الدوريات الأميركية

وأشارت الاتحادات في بيان مشترك مساء الإثنين، الى انه سيسمح فقط للاعبين والعاملين الضروريين للفريق بالدخول الى غرف الملابس الخاصة بالاتحادات الأربعة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت "سيستمر السماح لممثلي وسائل الاعلام بالتواجد في الأماكن المخصصة لهم خارج غرف الملابس كما هي الحال حاليا. هذه التغييرات الموقتة ستدخل حيز التنفيذ مع المباريات والتدريبات" بدءا من الثلاثاء.

ويعتبر دخول وسائل الإعلام الى غرف تبديل الملابس وأروقتها في الدوريات الأميركية الشمالية أمرا اعتياديا بعد التدريبات والمباريات.

وكانت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين طلبت من أنديتها الاستعداد لاحتمال إقامة مباريات من دون جمهور في قاعاتها بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبعثت رابطة "ان بي ايه" الى الأندية رسالة تطالبها فيها البدء بوضع خطط معينة لإقامة مبارياتها مع تواجد "الاشخاص الضروريين" فقط، بما يشمل منع الصحفيين من تغطية المباريات التي ستقام من دون جمهور.

كما تتضمن الرسالة ضرورة ان تستعد الاندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكل شخص يمكن ان يتواجد في المباريات.

