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الدوري الأميركي للمحترفين

ممفيس يسقط باكس ويتصدر الغربية تزامنًا مع خسارة بيليكانز

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حقق جا مورنت تريبل دابل ليقود ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه ميلووكي باكس 142-101 ويصعد إلى صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس، على حساب نيو أورليانز بيليكانز الذي سقط أمام مضيفه يوتا جاز 132-129 بعد التمديد.

Reuters


سجل مورانت 25 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة ليقود ممفيس إلى الفوز السابع تواليًا على حساب بطل العام 2021.

وهذه تريبل دابل الثالثة هذا الموسم لمورانت والسابعة في مسيرته ليعزز ممفيس سجله إلى 19-9 مقابل 18-10 لبيليكانز.

وعند سؤاله إذا قدم غريزليز أفضل أداء له هذا الموسم قال مورانت "من دون أدنى شك".

في سولت لايك سيتي، سجل جوردان كلاركسون 39 نقطة وأضاف الفنلندني لوري ماركانن 31 ليقودا جاز لفوز مثير على بيليكانز 132-129 في التمديد ليتراجع الأخير إلى وصافة الغربية.

كان زيون وليامسون أفضل مسجل في بيليكانز مع 32 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

في هيوستن، سجل تايلر هيرو 41 نقطة، الاعلى في مسيرته، بما فيها 10 ثلاثيات، الأعلى أيضًا له في مشواره في الدوري، وست متابعات ليقود ميامي هيت للفوز 111-108 على روكتس.

أصبح ابن الـ22 عامًا أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل 40 نقطة، 10 ثلاثيات و5 متابعات في مباراة واحدة.

ممفيس غريزليز ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين
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