ممفيس يسقط باكس ويتصدر الغربية تزامنًا مع خسارة بيليكانز



سجل مورانت 25 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة ليقود ممفيس إلى الفوز السابع تواليًا على حساب بطل العام 2021.

وهذه تريبل دابل الثالثة هذا الموسم لمورانت والسابعة في مسيرته ليعزز ممفيس سجله إلى 19-9 مقابل 18-10 لبيليكانز.

وعند سؤاله إذا قدم غريزليز أفضل أداء له هذا الموسم قال مورانت "من دون أدنى شك".

في سولت لايك سيتي، سجل جوردان كلاركسون 39 نقطة وأضاف الفنلندني لوري ماركانن 31 ليقودا جاز لفوز مثير على بيليكانز 132-129 في التمديد ليتراجع الأخير إلى وصافة الغربية.

كان زيون وليامسون أفضل مسجل في بيليكانز مع 32 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.



في هيوستن، سجل تايلر هيرو 41 نقطة، الاعلى في مسيرته، بما فيها 10 ثلاثيات، الأعلى أيضًا له في مشواره في الدوري، وست متابعات ليقود ميامي هيت للفوز 111-108 على روكتس.

أصبح ابن الـ22 عامًا أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل 40 نقطة، 10 ثلاثيات و5 متابعات في مباراة واحدة.