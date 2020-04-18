مفوّض الـ"NBA" لا يتوقع عودة قريبة للنشاط

كما أشار سيلفر إلى انه يدرس كل الاحتمالات الممكنة التي تخوّل إنهاء الموسم.

وقال سيلفر في اتصال بواسطة الفيديو مع مجموعة من الصحافيين "بحسب التقارير التي وصلتنا من السلطات الصحية، لسنا في وضع يسمح لنا باتخاذ قرار ما. ولا ندري متى سيكون باستطاعتنا القيام بذلك".

وكان سيلفر استبعد الاسبوع الماضي أن يتخذ أي قرار بشأن عودة المنافسات في أيار/مايو في خطوة عززت من احتمال التوجه نحو إلغاء الموسم بسبب القلق المتزايد لوباء "كوفيد-19" الذي ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة وحصد حتى الآن 36 ألف ضحية.

وأضاف سيلفر أنّ احتمال عودة المباريات يتوقف "على الحصول على بيانات ولا يتعلق بموعد".

وتوقفت مباريات الدوري الاميركي في 11 اذار/مارس مباشرة بعد ان تبين ان لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير كان اول من يُعلن رسميا عن اصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص جاءت نتيجته ايجابية.

وأكد سيلفر بان رابطة كرة السلة تراقب عوامل عدة كأولوية: احتمال تقلص عدد الاصابات، توافر التجارب على نطاق واسع، الطريق نحو ايجاد لقاح محتمل او ظهور ادوية مضادة للفيروسات. كل ذلك بالاعتماد بالدرجة الاولى على السلطات الصحية ومختلف التعليمات من السلطات الحكومية.

واشار المفوض بان العاملين في مجال الصحة الذين يعملون في الخطوط الامامية يجب "الاعتناء بهم قبل الرياضيين".

وتابع "وبالتالي لا يزال الكثير من الشك للقول بالتحديد ما هي الخطوة التالية" مؤكدا بان مالكي الاندية مصممون على ايجاد الحل لمعاودة المنافسات "لأنه في مكان ما هبطت ايراداتنا الى الصفر".

وفي هذا الصدد أكد سيلفر بان جميع الخيارات مفتوحة (مباريات بلا جمهور، البلاي اوف في مدينة واحدة) وتخضع للدراسة حتى لو ادى ذلك الى تأخير موعد انطلاق الموسم المقبل.

وختم "اعرف جيدا بانه امر مؤسف ان نجد انفسنا في هذه الوضعية لكن الامور تتغير بسرعة وربما نصبح في وضع مختلف جدا خلال بضعة اسابيع من الان".

وتوقفت مباريات الدوري الاميركي في 11 اذار/مارس مباشرة بعد ان تبين ان لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير كان اول من يُعلن رسميا عن اصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص جاءت نتيجته ايجابية.

سيناريوهات مختلفة

وتنكب رابطة الدوري على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة لعودة المنافسات، إن كان إنهاء الموسم المنتظم أو الانتقال مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أو حتى إلغاء الموسم بأكمله بحسب ما توقع العديد من النجوم.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 نيسان/أبريل، على تبدأ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 18 منه وصولا الى الدور النهائي الذي كان مقررا في حزيران/يونيو.

وكان سيلفر لفت الى أن الرابطة لم تتخذ أي قرار بشأن سيناريوهات مثل إقامة الأدوار الإقصائية بنظام دورة في مكان واحد، وهو الخيار الذي كشف عنه في وقت سابق من الشهر الحالي الموقع الإلكتروني لمجلة "سبورتس إيلوسترايتد"، مشيرا الى أن المسؤولين يدرسون إمكانية تنظيم الأدوار الإقصائية بأكملها في لاس فيغاس.

وردا على تقرير "سبورتس إيلوسترايتد" بشأن اختيار لاس فيغاس لاحتضان مباراة الـ"بلاي أوف"، قال سيلفر "كان هناك الكثير من التخمينات حول المدن والأماكن المختلفة التي يمكن أن تستضيف الدورة (بلاي اوف). نحن في وضع الاستماع حاليا"، كاشفا عن التواصل مع جهات عدة مهتمة بأن تقام الـ"بلاي أوف" في مدنها.

وفي جرعة معنوية لامكانية معاودة النشاطات الرياضية في الولايات المتحدة، اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بامكانية عودة المنافسات في وقت قريب بقوله في مؤتمر صحفي قبل نحو اسبوعين "أريد عودة المشجعين الى الملاعب... عندما نكون جاهزين. بمجرد أن نكون قادرين، بطبيعة الحال. لا أستطيع أن أخبركم بالتاريخ لكني أعتقد أنه سيكون عاجلا وليس آجلا".

وأكد سيلفر ردا على تمنيات ترامب "كل الدوريات تشارك (ترامب) هذا الرأي، ونود بشدة أن نكون جزءً من حركة إعادة تشغيل الاقتصاد. لكن بالطبع لا يمكن أن يتحقق ذلك بطريقة من شأنها أن تعرض السلامة للخطر".