معاقبة ليبرون جيمس بإيقافه مباراة واحدة

وكان جيمس ضرب لاعب بيستونز أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه.

وهذه المرة الثانية التي يطرد فيها "الملك ليبرون" في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن كان اللاعبان يتنازعان لالتقاط متابعة من رمية حرة مطلع الربع الثالث.

حاول ستيوارت مواجهة جيمس بعد تعرّضه لإصابة فوق عينه اليمنى التي سالت منها الدماء. تدخلت مجموعة من لاعبي الفريقين وأعضاء الجهازين الفني وأفراد الأمن الذين حاولوا أيضًا تهدئة الامور، بعد أن حاول لاعب بيستونز مرارًا وتكرارًا العودة لمواجهة جيمس.

ووقعت المشاجرة قبل 9:19 دقائق من نهاية الربع الثالث عندما كان ليكرز متأخرًا 79-67. وكان أبطال 2020 دخلوا اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية ومجموع تسع في الموسم، مقابل ثمانية انتصارات.

