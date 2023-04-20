English
العربية
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مدرب ساكرامنتو مايك براون الأفضل في الدوري المنتظم

من قبل

اختير مدرب ساكرامنتو كينغز مايك براون الذي قاد فريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ 2006، الأفضل في الدوري المنتظم حسب ما أفادت رابطة الدوري الخميس.

AFP

ونال براون (53 عاماً) الحد الأقصى من الأصوات الممكنة من قبل لجنة من الصحافيين، وتصدر قائمة الأفضل مع 500 نقطة أمام مدربي أوكلاهوما سيتي مارك دايغنولت (164 صوتاً) وبوسطن سلتيكس جو مازولا (77).

وهي المرة الثانية يحرز براون الذي خلف مونتي وليامس (فينيكس صنز) الفائز العام الماضي، بالجائزة بعد عام 2009 عندما كان يشرف على كليفلاند كافالييرز.

وتسلّم بروان الذي درّب أيضاً لوس أنجليس ليكرز (2011-2012) مهامه الفنية مع كينغز في أيار/مايو 2022 بعدما أمضى ستة أعوام كمدرب مساعد لستيف كير في غولدن ستايت ووريرز. 

وتحت إشرافه، أنهى ساكرامنتو الذي يتقدم في سلسلته في الدور الأول "بلاي أوف" أمام غولدن ستايت 2-صفر، الدوري العادي مع 48 فوزاً و32 هزيمة (المركز الثالث في المنطقة الغربية)، أي مع تحسن بلغ 18 فوزاً مقارنة مع الموسم.
 

ساكرامنتو كينغز الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين مايك براون
السابق غريزليز وباكس يعادلان الكفة ون
اقرأ
غريزليز وباكس يعادلان الكفة وناغتس يعزز تقدمه
التالي
-

آخر الأحداث

>