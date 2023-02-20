مباراة كل النجوم: تايتوم "القياسي" يقود "فريق يانيس" إلى الفوز على "فريق ليبرون"

ومحا نجم بوسطن سلتيكس الذي اختير أفضل لاعب في المباراة الرقم القياسي السابق لأنتوني ديفيس (52 نقطة، في عام 2017)، كما حطم الرقم القياسي في عدد النقاط في ربع واحد بتسجيله 27 نقطة في الثالث.

وقال تايتوم: "هذا يعني الكثير"، مضيفاً "نفكر في كل الأساطير واللاعبين العظماء الذين مارسوا هذه الرياضة".

وتابع "وضعت الأرقام القياسية لكي يتم تحطيمها، لذا سأحتفظ به لأطول فترة ممكنة، لكنني متأكد من أن شخصًا ما سيأتي في غضون سنوات قليلة لمحاولة تحطيمه".

وتألق أيضاً في صفوف فريق "يانيس" نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد، الفائز بمسابقة الرميات الثلاثية السبت، بتسجيله 26 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات آخرها ثلاثية الفوز، لكن أبرزها ثلاثية بعيدة رائعة من نحو 15 مترًا.

وكان زميلهما في صفوف فريق يانيس نجم كليفلاند كافالييز دونوفان ميتشل ثاني أفضل مسجل في المباراة برصيد 40 نقطة مع 10 متابعات، وساهم بالتالي في إلحاق الخسارة الأولى بفريق ليبرون بالنظام الجديد لمباراة كل النجوم المعتمد منذ عام 2018، حيث يختار القائدان لاعبيهم من قائمة كل النجوم.

واكتفى جيمس الذي خاض مباراة كل النجوم للمرة التاسعة عشرة في مسيرته الاحترافية محطما الرقم القياسي في عدد المشاركات الذي كان يتقاسمه مع كريم عبد الجبار، بتسجيل 13 نقطة مع اربع تمريرات حاسمة ومتابعة واحدة في 14 دقيقة.

واضطر نجم لوس أنجليس ليكرز إلى مغادرة الملعب بسبب إصابة بيده اليمنى أثناء تسجيله سلة ساحقة.

وكان البديل نجم سلتيكس جايلن براون أفضل مسجل في صفوف فريق ليبرون برصيد 35 نقطة مع 14 متابعة، وأضاف كل من نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد والوافد حديثا الى صفوف دالاس مافريكس كايري إرفينغ 32 نقطة مع سبع متابعات للأول و15 تمريرة حاسمة للثاني.

وأضاف عملاق دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش الذي أصبح أول لاعب يبدأ مباراة كل النجوم في يوم عيد ميلاده (28 عاما)، أربع نقاط فقط.

وشهدت المباراة بعض اللقطات الطريفة مثل عندما لعب جيمس الكرة إلى اللوحة الخلفية ليستغل الارتداد ويسجل سلة، وهو ما رد عليه تايتوم على الفور باستخدام الأسلوب نفسه.

"ولو لعشر ثوان"

وسجل العملاق اليوناني لميلووكي باكس أنتيتوكونمو أول سلة في المباراة، ثم غادر أرضية الملعب على الفور، حتى لا تتفاقم إصابته في معصمه الأيمن التي تعرض لها الخميس.

وقال أنتيتوكونمبو "لم أتمكن من المشاركة في المباراة بأكملها لكنني أردت اللعب ولو لمدة 10 ثوان وأتصبب عرقا قليلا في القميص لأنني أريد أن أكون جزءا من هذه المباراة".

قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة، قام كل من جيمس وأنتيتكونمبو باختيار فريقيهما، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه المباراة.

واختار جيمس كلا من إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) والسلوفيني لوكا دونتشيتش وإرفينغ (دالاس مافريكس) ويوكيتش (دنفر ناغتس) بين الأساسيين، وأنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز) وجايلن براون (بوسطن سلتيكس) وبول جورج (لوس أنجليس كليبرز) وتايريز هاليبارتون (إنديانا بايسرز) وجوليوس راندل (نيويورك نيكس) ودي آرون فوكس (ساكرامنتو كينغز) وجارين جاكسون جونيور (ممفيس غريزليز) بين البدلاء.

في المقابل، اختار أنتيتوكونمبو جا مورانت (ممفيس غريزليز) والفنلندي لاوري ماركانين (يوتا جاز) وتايتوم (بوسطن سلتيكس) وميتشل (كليفلاند كافالييرز) ضمن الخماسي الأساسي، فيما كان البدلاء ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز) والليتواني دومانتاس سابونيس (ساكرامنتو كينغز) وشاي جيلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي ثاندر) وجونيور هوليداي (ميلووكي باكس) والكاميروني باسكال سياكام (تورنتو رابتورز) وبام أديبايو (ميامي هيت) وديمار ديروزان (شيكاغو بولز).

وغاب ثلاثة نجوم بسبب الإصابة هم هداف غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري ستيفن كوري الذي كان الأبرز في النسخة السابقة لمباراة كل النجوم بتسجيله 50 نقطة وحصد منطقيا كأس أفضل لاعب فيها، الوافد الجديد إلى فينيكس صنز قادما من بروكلين نتس كيفن دورانت، وظاهرة نيو أورليانز بيليكانز زيون وليامسون.

