مالكو الأندية يقرون اعتماد الملحق المؤهل للـ "بلاي أوف" للموسم المقبل

وافق مالكو أندية كرة السلة الأميركية المشاركة في دوري المحترفين على اقتراح الثلاثاء للإبقاء على نظام الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية لموسم 2021-2022، مع اعتماد نظام المنافسة ذاته للفرق لحجز البطاقات الاخيرة المؤهلة للـ"بلاي أوف" في كل منطقة.



وأقرت الرابطة الوطنية للدوري الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" وجمعية اللاعبين الخطة المقترحة لاعتماد في الموسم المقبل نظام الملحق التأهيلي ذاته المطبق في موسم 2020-2021.



وتضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية الـ "بلاي أوف"، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقا من أجل البطاقتين الأخيرتين.



ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعشر لحجز البطاقة الأخيرة.



ودفعت التداعيات الصحيّة الخطيرة لجائحة "كوفيد-19" بالمسؤولين عن "أن بي آيه" إلى اعتماد خطط جديدة تتناسب مع الظروف الحالية، فجاء قرار الملحق المؤهل إلى الـ "بلاي أوف" بخلاف ما كان يحصل قبل عام 2020 عندما كانت الفرق صاحبة المراكز الثمانية الأولى في الموسم العادي في المنطقتين الشرقية والغربية تضمن التأهل المباشر إلى الـ "بلاي أوف".



وستنتهي منافسات الموسم العادي للموسم المقبل في 10 نيسان/أبريل، على أن تخوض الفرق الملحق المؤهل للـ "بلاي أوف" من 12 إلى 15 منه، لتعود وتبدأ الأدوار الإقصائية في 16 منه.