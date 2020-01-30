وكتبت باس، ابنة المالك القديم للنادي جيري باس الذي توفي قبل ثلاثة أعوام على اعتزال براينت في 2016، على انستغرام "كوبي، لا أعرف كيف أعبر عما تعنيه لي، لعائلتي وللوس أنجليس ليكرز. والدي أحبك كأحد أبنائه، ما يجعلك من العائلة".

ولقي ابن الـ41 عاماً، الفائز بلقب الدوري خمس مرات مع ليكرز خلال الأعوام العشرين التي أمضاها في صفوفه، حتفه الأحد بصحبة ابنته جيانا البالغة 13 عاماً، وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وتابعت باس "عندما قمت بدعوتي لتناول الغداء بعد فترة وجيزة من وفاة والدي، كنت أجد صعوبة في إيجاد الحافز والهدف. كوبي، أحضرت جيانا معك لقضاء بعض الوقت معي. قلت لي أنك تريد أن تظهر لها بأن المرأة يمكن أن تكون قائدة في الدوري الأميركي للمحترفين، تماماً مثل الرجال".

وأردفت "في البداية، بدا الأمر كأنه عمل يقوم به أب متفان يشكل مثالاً لابنته. لكن في الواقع، أنا متأكدة تماماً من أنك كنت تعرف بالضبط ما تفعله. ما فعلته هو إعطائي الإلهام والقوة اللذين كنت أبحث عنهما. من أجل كل ما فعلته في الملعب وغمرتني بالكثير من الفرح والحب، من أجل كل من غيرت حياتهم من خلال كرة السلة (شكراً لك). ذلك اليوم مع جيجي (جيانا) هو الذي ساهم في إذكاء رغبتي وعزيمتي".

وأعربت باس عن تعاطفها مع زوجة براينت، فانيسا، وبناتهما الثلاث الأخريات، ناتاليا، بيانكا وكابري، قائلة "سنكون دائماً هنا من أجلكم. وللأسر التي فقدت أحباءها أيضاً يوم الأحد، جميع عائلة ليكرز في حداد معكم".

واعتبرت أن ليكرز "عائلة واحدة تحزن على فقدان الأشخاص الذين أحببناهم غالياً. سنحزن معاً ونبكي معاً، لكننا سنتعافى معاً أيضاً، سنحب بعضنا البعض وسنفوز معاً. نحبكم. كوبي، هذا ما جعلك مميزاً لهذه الدرجة التي لا تصدق. لم تلهمنا وحسب في السير نحو العظمة، بل مهدت لنا الطريق".