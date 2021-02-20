لينارد يقود كليبرز للفوز على يوتا جاز

ومع عودة لينارد وأيضاً النجم الآخر بول جورج من الإصابة، تخطى كليبرز ضيفه يوتا 116-112 بعد يومين من خسارته على الملعب عينه 96-114، ليوقف سلسلة جميلة من تسعة انتصارات لجاز.

وغاب لينارد، حامل اللقب سابقاً مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز، ثلاث مباريات لإصابة في ساقه، فيما غاب جورج عن سبع مباريات لإصابة في إبهامه.

ووجد جاز عدة طرق لتخطي منافسيه والتربع على صدارة الدوري مع 24 فوزاً، لكن كليبرز تفوق بالمتابعات الدفاعية والهجومية (45-38).

نجح خمسة من لاعبي ثالث المنطقة الغربية بتسجيل عشر نقاط أو أكثر، فأضاف باتريك بيفرلي 17، جورج 15، والبديلان لو وليامس 19 وماركيس موريس 17.

ولدى يوتا حاول دونوفان ميتشل كالعادة حمل فريقه، لكن نقاطه الـ35 (بينها 4 ثلاثيات) لم تكن كافية.



"لم أتوقف"

وأصبح الكندي جمال موراي أول لاعب في تاريخ الدوري يسجّل 50 نقطة لا تتضمّن أي رمية حرة، خلال فوز دنفر ناغتس على كليفلاند كافالييرز 120-103.

قال مواري الذي سجل 50 نقطة مرّتين في الأدوار الإقصائية من الموسم الماضي "عندما رأيت بعض الكرات تدخل السلة، انطلقت ولم أتوقف".

وتابع موراي "من الجميل أن تصنع التاريخ. هذه إحصائية جميلة".

وأضاف مايكل بورتر 22 نقطة، وعملاق الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش 16 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققاً "تريبل دابل" يوم عيد ميلاده السادس والعشرين.

ولدى كليفلاند سجل كولين سيكستون 23 نقطة، جاريت ألن 20 و10 متابعات، ولا يزال بين أضعف فرق الدوري بعد رحيل "الملك" ليبرون جيمس إلى لوس أنجليس ليكرز.



50 نقطة أيضاً لإمبيد

وتعملق الكاميروني جويل إمبيد بخمسين نقطة أيضاً، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على شيكاغو بولز 112-105.

وأضاف إمبيد 17 متابعة، 5 تمريرات حاسمة وأربع صدات.

قال إمبيد "لقد وجدني زملائي. أنا سعيد بما قمنا. نفذنا المهمة، قمت بعملي، لهذا السبب يدفعون لي".

وأضاف للفائز توبياس هاريس 22 نقطة و12 متابعة، فيما كان زاك لافين الأفضل لدى الخاسر مع 30 نقطة.

واستعاد ميلووكي باكس نغمة الفوز على حساب ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 98-85.

وبذل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مجهوداً كبيراً بتسجيله 29 نقطة و19 متابعة و8 تمريرات حاسمة، معزَّزاً بعشرين نقطة من كريس ميدلتون.

وفاز بوسطن سلتيكس على أتلانتا هوكس 121-109، بفضل 28 نقطة لكيمبا ووكر و25 لجايسون تايتوم، فيما كان تراي يونغ أفضل مسجّل للخاسر مع 31 نقطة.

وحقق المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش "تريبل دابل" مع 30 نقطة، 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود أورلاندو ماجيك إلى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 124-120.

فيما لم تكن النقاط الـ29 من الموزّع النجم ستيفن كوري كافية لتجنيب ووريرز الخسارة.

